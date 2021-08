Linha de ônibus do Stiep terá novo itinerário a partir desta quinta (26)

A linha de ônibus 0916 – Rio das Pedras x Curralinho/Stiep terá novo itinerário a partir desta quinta-feira (26), informou a prefeitura de Salvador. Agora, a linha vai incluir no roteiro a Rua Leopoldo Miguez, no Stiep.

Mesmo com a inclusão do novo trecho, não há mudanças nos demais locais que já eram atendidos pela linha, que incluem a estação de metrô Imbuí, Avenida Jorge Amado, Estrada do Curralinho, Stiep e Costa Azul, acrescenta a prefeitura.

Além da mudança no itinerário, o atendimento, que era feito com um micro-ônibus, passará a utilizar um veículo regular da empresa OTTrans. A linha será circular e fará, em média, 15 viagens em dias úteis.

Agentes de trânsito e transporte da Secretaria de Mobilidade (Semob) farão o acompanhamento da linha nos primeiros dias, monitorando a demanda de usuários e realizando possíveis ajustes que se mostrarem necessários.