Linhas de ônibus da CSN mudam de empresas neste sábado; confira lista

Vinte e três linhas que operam pelo Consórcio Integra Salvador Norte (CSN) passam a ser operadas pelos consórcios Integra Plataforma e OTTrans neste sábado (4). Com o remanejamento, a cor dos ônibus pertencentes a essas linhas, que antes era azul, será modificada para as cores verde e amarela, de acordo com o novo consórcio que irá assumir o serviço.

As linhas que serão remanejadas para o Consórcio Plataforma são: Barbalho – Iguatemi; IAPI – Barra; IAPI –França/Campo Grande; IAPI – Lapa; Pau Miúdo – França/Campo Grande; Pau Miúdo – Lapa; Brotas – Lapa; Federação – Nazaré; Pituba – Lapa; e Terminal Acesso Norte – Pau Miúdo (Via Cidade Nova). Os ônibus dessas linhas, portanto, passarão a ter a cor amarela.

Já as linhas remanejadas para o Consórcio Ottrans são: Vale dos Rios – Rodoviária Circular A; Vale dos Rios – Rodoviária Circular B; Duque de Caxias – Pituba; Pituba – Via 2 de Julho/ Trobogy; Vale dos Rios – Trobogy; Vale dos Rios – Stiep R3; Vale dos Rios – Stiep R4; Conjunto Marback – Acesso Norte; Terminal Acesso Norte – Macaúbas; Terminal Acesso Norte – Santa Mônica; Terminal Acesso Norte – Luís Anselmo/Estação Brotas; Via 2 de Julho/ Trobogy – Lapa; e Estação Pirajá – Estação Mussurunga. Com a mudança, os veículos que fazem essas linhas passarão a ter a cor verde.

O remanejamento ocorre porque o CSN vem enfrentando dificuldades e não tem condições de continuar operando essas linhas. A empresa sofreu intervenção por parte da Prefeitura.

“A ideia é melhorar o serviço, a partir desse remanejamento, tendo em vista que o Consórcio Salvador Norte nos notificou, informando que não tinha condições de operar essas linhas. Então, a gente está fazendo essa mudança para melhorar e dar continuidade ao serviço de transporte, que é essencial”, afirma o titular da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), Fábio Mota.