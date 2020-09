Liquida Bahia começa com ofertas de até 70% em vários shoppings

Bom pra quem compra, bom pra quem vende. É esse o mantra da Liquida Bahia, que começa nesta sexta-feira (25) e vai até o domingo da próxima semana (4) com promessa de descontos de até 70% em várias das 5,5 mil lojas participantes em todo o estado. É a 9ª edição do evento organizado pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas da Bahia (FCDL Bahia) e CDL Salvador.

Nos 10 dias de promoção, além dos preços competitivos, o consumidor concorre a um veículo EcoSport, da Ford, e a 25 vale-compras no valor de R$ 1.000 cada um. Para estimular as vendas, os próprios vendedores também concorrem a cinco vale-compras de R$ 1.000 cada. A campanha deste ano fará uma doação de cinco toneladas de alimento para instituições sociais.

Promoção vem sempre em boa hora para o consumidor. Por isso o policial militar Érick Santos, 28 anos, comemora a oportunidade e espera comprar uma geladeira para a casa nova. Recém-casado, o militar diz que é rato de promoção e quer impressionar na hora de escolher "a responsável por deixar a cerveja da casa geladinha".

Para os empresários, a Liquida Bahia chega em um momento especialíssimo. Coordenador regional para o estado da Bahia da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Edson Piaggio aponta que os shoppings centers de Salvador perderam mais de R$ 2 bilhões por causa dos impactos da pandemia e, por isso, interpreta que qualquer ação de estímulo para o setor é bem-vinda.

"Neste ano tão difícil, todas as ações que vêm para beneficiar o comércio do shopping são bem-vindas. Setembro não costuma ser um mês com atrativos de datas e a Liquida Bahia surge como uma oportunidade de criar um evento que aqueça o comércio como em épocas de Black Friday e final de ano", analisa.

Todos os principais shoppings da capital vão participar do evento. Superintendente do Bela Vista, Vaneilton Almeida diz que a meta é elevar em 5% o volume de vendas do shopping. Por causa disso, o estabelecimento aposta tanto nas vendas físicas quanto em manter o sistema de drive thru para quem ainda não se sente confortável para ir ao shopping presencialmente.

Dona de uma franquia da Yes Cosmetic no Bela Vista, Andreia Chaves conta que a pandemia deixou um prejuízo superior a 90% em seu negócio. Após a reabertura dos shoppings, com funcionamento a partir do meio-dia, o prejuízo diminuiu um pouco, mas o movimento segue inferior ao normal. Para dar uma turbinada, ela vai colocar à disposição ofertas como da linha de perfumes Marias do Brasil, que sai de R$ 74,90 e vai para R$ 59,90 durante a Liquida Bahia.

Os lojistas participantes da ação terão o benefício de parcelar em duas vezes o pagamento do ICMS relativo ao mês de setembro. O parcelamento está previsto no decreto número 20.007/20, publicado na edição de quarta-feira (23) do Diário Oficial do Estado. Também serão parcelados os débitos decorrentes do recolhimento por antecipação tributária relativo às aquisições interestaduais de mercadorias efetuadas durante o mês de agosto. Neste caso, o pagamento vai ocorrer nos dias 25 de setembro e 26 de outubro.

“Todo mundo sai ganhando. O consumidor, que vai encontrar ofertas nos produtos ou serviços e ainda concorrer a prêmios; o vendedor também concorre a vale-compras; o lojista, que poderá incrementar as vendas; e as pessoas em situação de vulnerabilidade social assistidas pelas entidades beneficiadas”, diz Karina Brito, gerente de marketing do Shopping Barra.

Aproveitando o gancho da promoção, o Bela Vista lançou a campanha Bela Moda: serão quatro ilhas totalizando oito manequins e 32 vitrines produzidos com diversas composições, entre looks, acessórios e objetos, que irão apresentar as principais tendências da estação. A curadoria é feita pelos produtores de moda Almir Jr, Marcelo Gomes e Sônia Mota juntamente a quatro influenciadores digitais.

Compras pela internet

Para quem está inseguro de ir ao shopping bater perna em plena pandemia, também há a opção de drive thru. Essa é a grande novidade no Paralela, por exemplo, onde lojas como Mahalo, Mr. Cat, Arezzo, Sestini, Desbravadores AirSoft, Cambodja, TNG, Colombo, Dinni, Bunny's e Trudy's estão dentro da campanha. Nesse esquema, as compras são feitas através do site do shopping e depois o cliente retira no estacionamento, sem precisar sair do carro, das 12h às 20h.

“Campanhas que movimentam o comércio são sempre bem-vindas. Tivemos a Semana Brasil e agora temos a Liquida Bahia, que movimenta as vendas e reaquece a economia local. Buscamos nessa campanha oferecer segurança, comodidade e opções para cada tipo de consumidor. Para aquele cliente que vai comprar de maneira presencial, ressaltamos que estamos tomando todos os cuidados”, declara a gerente de marketing do Shopping Paralela, Renata Sousa.

O sorteio de prêmios será no dia 9 de outubro, às 11h, na sede da FCDL Bahia (Rua Carlos Gomes, 1063, Aflitos), com transmissão ao vivo pela página oficial da entidade.

A participação na Liquida Bahia é feita pelo site oficial appliquidabahia.com.br. Para concorrer aos prêmios, o consumidor tem direito a um cupom a cada R$ 50 em compras, feitas por qualquer meio de pagamento.

As compras efetuadas com maquininhas da Rede ou Pop Credicard dão direito ao dobro de cupons. E os pagamentos feitos com cartão Mastercard nas máquinas da Rede ou Pop Credicard permitem ao consumidor três cupons para cada R$ 50 em compras.





Algumas ofertas da Liquida Bahia:

Barra

Dinni

- Sandálias femininas a partir de R$19,90

Outer Shoes

- Calçado Arizona areia de R$329,90 por R$259,90

- Sapato Hugo de R$359,90 por R$199,90.

Cambodja

- Vestido GGT printed de R$298,00 por R$169,00

- Camisa social M Officer de R$179,90 por R$98,90

Polishop

- Conjunto de fritadeira elétrica airfryer Viva Black Edition Philips Walita + panela sautê grand 24cm de R$1569,90 por R$1319,87.

Compras online: www.shoppingbarra.com

Bela Vista

Zip Náutica

- Regata Suplex de R$49,90 por R$ 29,90

- Sandália de R$ 54,90 por R$ 39,90

Yes Cosmetics

- Perfume Marias do Brasil de R$ 74,90 por R$ 59,90

Mel com Dendê

- Macacão em 100% viscose - de R$170 por R$125

Steem

- Bomber de R$139,99 por R$97,99; Cropped de R$119,99 por R$83,99 e Pantacurt de R$159,99 por R$111,99

Compras online: www.belavistashopping.com.br

Salvador Norte

BMart

- Boneca Sparkle Girlz de R$ 119,99 por R$ 95,99

- Slime Monster Pop Pops de R$ 149,99 por R$ 99,99

Brooksfield Jr.

- Camisetas masculinas de R$ 79 por R$ 49,90

- Bermuda Surf de R$ 119 por R$ 79,90

Chilli Beans

- Óculos de Sol Block Ref. 2277 de R$ 259,98 por R$ 129,99

- Óculos de sol feminino Ref. 2767 de R$ 259,98 por R$ 129,99

Dinni

- Sapatênis Masculino Democrata Urban de R$ 169,99 por R$ 149,99

- Sandália plataforma Dinni de R$ 119,99 por R$99,00

Leader

- Panela de Pressão Oliveira de R$ 80 por R$ 60

- Panela Elétrica Semp Toshiba de R$ 150 por R$ 130

Zinzane

- Vestido Tinturado de R$ 249,90 por R$ 179,90

- Blusa Cropped Preta de R$ 99,99 por R$ 69,99

Zip Náutica

- Camisas masculinas básicas de R$ 65 por R$ 39,90

Compras online: www.salvadornorteonline.com.br

Salvador Shopping

Amado Pet

- Brinquedo Frango Sonoro de R$40 por R$20

- Cama PET Premium de R$250 por R$200

Asics

- Tênis Gel Ziruss 3 de R$549,99 por R$399,99

- Tênis Gel Quantum Infinity Jin de R$799,99 por R$599,99

Brooksfield Donna

- Sabonete líquido Brooksfield Donna de R$130 por R$52

- T-shirt azul claro de R$190 por R$99

- Blusa seda rosa com amarelo de R$890 por R$445

Crocs

- Crocs Classic Kids/Star Wars Multi de R$139,90 por 69,95

- Drew X Crocs de R$149,90 por R$74,95

Daducha

- Bermuda Moletinho de R$138 por R$69

- Moletinho Feminino de R$142 por 56,80

Natura

- Hidratante Todo Dia 200ml de R$59,80 por R$35,80

- Kaiak Ultra de R$121,90 por R$69,90

- Curtidas de Humor de R$104,90 por R$62,90

Ri Happy:

- Shopkins Kit com 12 de R$69,99 por R$19,99;

- Ovinhos para colorir de R$49,99 por R$29,99

Tramontina:

- Faqueiro 42 peças Amazonas de R$299 por R$199

Compras online: www.salvadorshoppingonline.com.br

Paralela

Raphaela Booz

- Sandália Soho, do 35 ao 39. De R$229,90 por R$139,90

Dimy

- Blusa manga curta por R$92,50

Compras online: www.shoppingparalela.com.br