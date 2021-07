Liquida Bahia começa hoje e tem descontos de até 70% em mais de 5 mil lojas

O baiano que está pesquisando produtos no precinho deve ter boas oportunidades de achar o que lhe interessa por um valor amigável a partir desta quinta-feira (8), quando começa a Liquida Bahia, que promete descontos de até 70% em produtos. A promoção vai até 19 de julho e conta com a participação de mais de 5 mil lojas em todo estado de acordo com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas da Bahia (FCDL). Os consumidores poderão concorrer à prêmios como carro, motos e televisores.

De acordo com o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas), em termos gerais, os 11 dias de promoção devem ser capazes de aumentar mais de 5% o número de vendas do mês de julho em relação a maio e junho. O dado pode parecer tímido, mas, para Paulo Mota, presidente do Sindilojas, é fundamental em um momento de recuperação do comércio. "A Liquida Bahia chega num momento positivo. O comércio vem melhorando por conta do funcionamento mais consistente, sem interrupções. E a Liquida é uma promoção vitoriosa, que tem muito a agregar nessa melhora que o comércio começa a ter", diz Mota.

Carlos Machado, diretor executivo da FCDL, também é otimista em relação ao impacto da Liquida no número de vendas. "Sabemos que haverá um crescimento porque já temos mais de 5 mil pontos participando e até hoje ainda tem loja aderindo, tanto na capital como no interior", declara Machado, que prefere não projetar o quanto as vendas vão crescer no estado. A FCDL não tem o número de cidades participantes da promoção, mas garante que todas as regiões da Bahia estão envolvidas.

Se depender da Fernanda Silveira, 34 anos, a previsão deve se concretizar. Ela estava impressionada com a quantidade de promoções no shopping e não sabia que a Liquida começa hoje. Quando foi informada, avisou logo que iria aproveitar os preços baixos. "Vi que tinha muitas liquidações e até me animei. Agora eu sei o que é. Vou passar nos próximos dias pra ver se acho algo que me chame a atenção".

Já Maria Cabral, 54, professora, não tem a intenção de sair comprando mesmo com produtos no precinho, mas vai ficar atenta caso veja algo necessário em promoção. "O dinheiro tá curto, mas quando tem uma boa oportunidade de comprar algo que a gente precisa por um preço menor, surge um interesse e tem que dar um jeito", admite.

Shoppings esperam ter um aumento médio de 10% nas vendas (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

Otimismo

Quem conta com esse interesse dos soteropolitanos são os shoppings, que estão fazendo projeções otimistas para o período. "Estamos animados e nossa expectativa de crescimento nas vendas é de 8% em relação à edição anterior", diz Paulo Vieira, gerente de marketing do Shopping Piedade. Quem espera um crescimento ainda maior é Ticiano Cortizo, que ocupa a mesma função no Shopping Bela Vista. "Para a Liquida Bahia, o shopping prevê um crescimento de 10% nas vendas e faturamento em relação à última semana do mês".

No Shopping da Bahia, a expectativa também é boa. Por lá, mais de 200 lojas vão oferecer descontos. Wilton Oliveira, superintendente do local, conta que ainda há a opção de fazer compras sem sair de casa. "Os descontos estão presentes também no SDBOnline (shoppingdabahia.com.br) durante o período da Liquida. Além dos descontos dos lojistas, teremos 20% off de desconto adicional em todos os produtos do site".

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping também participam do Liquida e, neles, é possível encontrar promoções de produtos de marcas como Levi's, Tramontina e Mahalo. No Shopping Barra, de acordo com o superintendente André Podhorodeski, as ofertas serão as melhores possíveis. "É uma campanha promocional já conhecida e aguardada pelos baianos. Nossos lojistas estão comprometidos a oferecer as melhores oportunidades de compras".

O engajamento dos shoppings deve render um aumento de cerca de 10% no volume de vendas dos últimos meses. Isso é o que afirma Edson Piaggio, presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). "Há uma expectativa de crescimento porque ficamos muito tempo fechados e os lojistas têm na Liquida uma oportunidade de arrecadar um valor que os ajudem a se recuperar".



FIQUE ATENTO

Planejamento Como em toda promoção, tem gente que se empolga e comete excessos. O CORREIO procurou o economista e educador financeiro Edísio Freire, que deu dicas de como aproveitar a promoção sem se complicar no fim do mês. "Em toda liquidação, se pensa muito em aproveitar o preço baixo. Porém, é importante se planejar para isso, se agendar para comprar em ocasiões como a Liquida Bahia", alerta Freire, que diz que é importante ter ciência da datas de liquidações como essa.

Pesquisa Outra dica é fazer o processo de pesquisa do item que o consumidor quer comprar antes de ir às lojas e antes mesmo das promoções começarem. "É fundamental ficar atento e saber se o produto que você quer está de fato com um preço promocional. Se você quer algo, é necessário que saiba o preço médio daquele produto para não cair em enganações e reconhecer os valores que são verdadeiramente competitivos", conclui.

Prêmios Quem comprar com consciência e planejamento como Freire orienta, tem chance de se dar bem mais de uma vez. É que as compras na Liquida vão gerar cupons que, se cadastrados no site da FCDL, viram fichas para um sorteio de prêmios como um automóvel zero quilômetro, cinco motocicletas e 10 televisores do tipo Smart TV, de 50 polegadas.

Para todos Vendedores também vão concorrer. Em cupons premiados de vendas feitas com Mastercard nos terminais Rede ou Rede Pop, o vendedor responsável recebe um cartão pré-pago de R$ 1 mil. Serão 10 cartões para vendedores ao todo. A FCDL Bahia fará o sorteio dos prêmios em sua sede, na Rua Carlos Gomes, 1.063, Aflitos, no dia 28/7, às 11h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial no YouTube, acessível pelo site www.fcdlba.com.br.

*Com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro