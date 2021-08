Liquida Bahia reuniu 5,5 mil pontos de vendas em mais de 134 municípios do Estado em sua décima edição

Entre os dias 8 e 19 de julho ocorreu a 10ª edição da Liquida Bahia, campanha da FCDL Bahia que reuniu mais de 5,5 mil pontos de vendas em todo o Estado, movimentando lojas de rua e shopping centers. Além dos descontos atrativos que chegaram até 75%, consumidores e vendedores receberão prêmios. Foram sorteados um carro Fiat Strada zero quilômetro, cinco motocicletas Honda Pop 100 e 10 Smart TVs de 50 polegadas, além de 10 vale-compras de mil reais.

Todos os protocolos estabelecidos pelas organizações de saúde e orientações do poder público foram respeitados, assim, a edição de 2021 da Liquida Bahia contribuiu na reativação das vendas e no combate aos efeitos da pandemia na economia do Estado.

“Entendemos a nossa responsabilidade e dever social nesse período ainda sensível. Sabemos da confiança que os consumidores têm no comércio. Por essa razão, ficamos mais atentos na condução da campanha durante o segundo ano de pandemia, com excelentes resultados obtidos”, comemora o presidente da FCDL Bahia, Pedro Failla.

Para o vice-presidente da instituição, Tony Tawil, mesmo com o cenário ainda instável, a Liquida Bahia conseguiu se consolidar. “A campanha veio em excelente hora para os lojistas, vendedores e consumidores, que desde o início da pandemia estavam analisando o melhor momento para aproveitar as ofertas. Nosso projeto se firmou no imaginário dos baianos, como uma campanha responsável que proporciona excelentes oportunidades”.

“Pequenas, médias e grandes empresas estão felizes com a realização da Liquida. Foram 12 dias muito proveitosos, de estímulo à economia baiana e ao comércio local, dos mais diversos segmentos. Essas ações proporcionam a geração de empregos e renda. E sabemos o quanto isso é bem-vindo, principalmente neste momento desafiador”, destaca o presidente da CDL Salvador, Alberto Nunes.

Campanha que dá prêmios

Na Liquida Bahia, consumidores e lojistas foram sorteados com diversos prêmios. Camila Mariana Juvenal de Oliveira, de Salvador, receberá um Fiat Strada, modelo Endurance, cabine plus, motor 1.4, zero quilômetro. Cinco motos Honda Pop 100 foram sorteadas para a cidade de Salvador.

Além disso, 10 televisores do tipo Smart TV de 50 polegadas foram sorteados aos consumidores das cidades de Catu, Camamu, Correntina, Bom Jesus da Lapa, Itaberaba, Juazeiro, Itapetinga, Ilhéus e Salvador. Dez vale-compras de mil reais ainda serão entregues aos vendedores, que tiveram seus nomes nos cupons premiados, cujas vendas foram feitas com cartão Mastercard, nos terminais Rede ou Rede Pop.

Impacto da campanha no interior

Simone Cardoso, presidente da CDL Ilha, que envolve os municípios de Itaparica e Vera Cruz, explica que associados e clientes sentiram-se aliviados por presenciar um ato de retomada, não só do comércio em si, mas da vida normal. “Participar da Liquida significou também a renovação da nossa esperança, e para mostrar que estamos ao lado dos consumidores, respeitando o momento atual. A realização da campanha foi possível também, muito em função do imprescindível apoio do Governo do Estado no parcelamento do ICMS, que nos ajudou muito”.

Para o diretor de relações interinstitucionais da CDL de Brumado, na região Centro Sul, Orlando Silva, a Liquida Bahia superou as expectativas. “Nessa época do ano o nosso município é caracterizado pelo baixo fluxo de vendas do comércio. E a campanha mudou o cenário. Todos os nossos associados estão felizes com os resultados obtidos.”

Segundo registros da CDL de Santa Maria da Vitória e São Félix do Coribe, cidades localizadas no Oeste Baiano, o nível de adesão dos lojistas e consumidores foi alto. "Todos os anos estamos participando. Trata-se de uma campanha muito importante por incentivar os consumidores a irem às compras”, pontua a gerente administrativa, Andresa Barbosa.

O superintendente do Shopping da Bahia, Wilton Oliveira, destaca que com a ampliação do horário de funcionamento e com o avanço da vacinação, o cliente se sentiu mais seguro para participar de promoções e retomar sua rotina de compras. "Por isso, a Liquida Bahia foi fundamental para o processo de retomada que começamos a ter após a reabertura. Agora é seguir nesse ritmo para termos um segundo semestre mais forte".Shoppings de Salvador e lojistas também celebram

Nos principais shoppings de Salvador, as lojas aproveitaram a oportunidade para saldar o estoque e promover ofertas atrativas. Nesses ambientes, os protocolos de saúde sempre foram seguidos a rigor.

De acordo com Pablo Vieira, gerente de Marketing do Shopping Piedade, este ano a Liquida Bahia chegou em um momento importante da retomada do varejo, que a cada mês vem se consolidando. "A campanha trouxe ânimo e boas expectativas, pois representa economia para o consumidor e fluxo de venda para as lojas, que se empenharam em disponibilizar ofertas atrativas. Os bons resultados mostram que a união dos varejistas e a inovação são fundamentais para alcançar os resultados diante da atual realidade", afirma.

O superintendente do Shopping Barra, André Podorodesky, entende que a campanha contou com boa aceitação dos lojistas que ofereceram descontos e promoções para seus clientes. E que além dos descontos, a realização de sorteios foi um atrativo para os consumidores. “Consideramos a Liquida Bahia como uma importante promoção de vendas, ainda mais nesse momento de retomada da economia da Bahia e do Brasil”.

Por fim, no Home Center Ferreira Costa, que reúne também lojas de diversos segmentos no mall, o período serviu para a ampliação das ofertas de materiais de construção e de produtos para casa, atendendo à alta demanda de consumo. “É uma satisfação participar da Liquida Bahia. Somos parceiros da FCDL Bahia e CDL Salvador, e parabenizamos a todos por essa grandiosa campanha promocional”, finaliza o gerente geral da Ferreira Costa Salvador, Pedro Souto.

A campanha de 2021 teve patrocínio do Sebrae Bahia, Rede e Rede Pop. E apoio da Mastercard, Prefeitura de Salvador e Governo do Estado, além das unidades CDL’s da Bahia.

Agradecemos a todos os consumidores, parceiros, apoiadores, patrocinadores e lojistas pelo sucesso desta 10ª edição da Liquida Bahia.

