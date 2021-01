Liquida começa hoje com descontos de até 70%; confira algumas ofertas

A Liquida Salvador - uma das maiores importantes e tradicionais campanhas do varejo baiano - começa hoje e segue até o dia 8 de fevereiro com descontos que podem chegar a até 70%. Em sua 23ª edição, a megaliquidação conta com a adesão de mais de 5 mil pontos de vendas em Salvador e região metropolitana, abrangendo os grandes shoppings e também as lojas de rua. Para atrair os consumidores, a ação aposta ainda no sorteio de um carro de luxo e 20 vales-compras.

“Estamos animados com a ação porque sabemos de sua importância para o comércio. A Liquida tem tradição e uma marca que representa boas compras, boas vendas, economia para o consumidor e fluxo para as lojas. Tem ainda a questão de ajudar nos empregos e na arrecadação, um impulso positivo, e bem-vindo para a economia local neste momento”, avalia Alberto Nunes, presidente da CDL Salvador - entidade que promove o evento.

Com as restrições sanitárias - necessárias por conta pandemia do novo coronavírus - as vendas nos shopping centers caíram 33,2% em 2020, como divulgou a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (28). Em números absolutos, o faturamento das lojas caiu de R$ 192,8 bilhões, em 2019, para R$ 128,8 bilhões em 2020. O número corresponde às vendas dos 601 centros comerciais do país. No Nordeste, a queda no faturamento foi de 31%, abaixo da média nacional. Foi a segunda região com a menor retração, atrás somente da região Norte, que teve perda de 20%.

Por isso que, para o superintendente da CDL Salvador, Silvio Correa, a Liquida 2021 será uma mais importantes dos últimos anoss. “Esse ano a Liquida está mais importante por conta da pandemia, porque ela vai alavancar as vendas, que está precisando retomar. Teve um apelo muito forte das associações dos lojistas de fazer a Liquida no final de janeiro, porque essa data seria significativa para as trocas de coleção e impulsionamento das vendas do início do ano”, constata Correa.

Maior adesão dos lojistas

Silvio Correa também pontua que houve um aumento de 20% na adesão dos lojistas em relação ao ano passado. “A gente vem desde o começo da pandemia defendendo o varejo, atuando próximo aos lojistas e essa é a resposta deles. Entendo que o varejista participar da campanha é reconhecer também o esforço que a CDL Salvador vem fazendo. Vários shopping centers, mercados e lojas de rua estão participando, equipamentos que não participaram nos outros anos. Esse abraço que o mercado varejista está dando este ano é muito importante”, acrescenta.

No Shopping Itaigara, por exemplo, a adesão dos lojistas foi maior esse ano, afirma Gilson da Hora, gerente de marketing da unidade. “Teve uma adesão acima do que nos anos anteriores porque a expectativa está maior. Esse ano, tivemos adesão de 80% dos lojistas. Ano passado, tivemos uma média de 60%”, conta da Hora. Como consequência, o gerente de marketing estima que haja um crescimento do público em 14% e, para isso, os protocolos sanitários serão reforçados. “Nossa equipe de segurança vai estar reforçada, com atenção redobrada, higienização constante e aplicando todos os protocolos de segurança, como aferição da temperatura, acesso por tapetes sanitizantes e dispenderes de álcool em gel espalhados em todos os pontos do shopping”, acrescenta Gilson.

Uma outra forma de atrair o cliente é dar desconto também no estacionamento, válido no horário das 18h às 20h. Para ter o desconto, é preciso solicitar o carimbo em uma loja de preferência. Para a campanha deste ano, o Shopping Itaigara pediu ajuda à influencer Martinha Fonseca (@armariodemadame), para garimpar diversos “achadinhos” e promoções (veja no final da matéria. O site do shopping não permite compras online, mas direciona para o Whatsapp da loja desejada, para que o cliente siga com as tratativas de pagamento, assim como no Shopping Bela Vista. Ambos continuam com a opção de drive-trhu.

No Bela Vista, a estratégia para atrair e aproximar a comunicação com os clientes foi também a presença dos influenciadores digitais na campanha. "Como uma das estratégias para fomentar as vendas durante a liquidação, o Bela Vista investiu em ações de comunicação externa e interna, entre elas o uso do próprio time de influenciadores digitais para divulgar as ofertas das lojas”, destaca o gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, Ticiano Cortizo. Ele estima ainda que o movimento seja um pouco menor este ano. “Neste ano de pandemia, a expectativa de fluxo e vendas será menor em 20% e 10%, respectivamente, em comparação com a campanha do ano passado", conclui Cortizo.

Apesar de não estimar que o movimento da Liquida deste ano seja maior que a do ano passado, o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comercio do Estado da Bahia (Sindilojas), Paulo Mota, vê a campanha como positiva. “Vemos a promoção como positiva porque a Liquida Salvador tem credibilidade com os consumidores, porque sabem que o preço é baixo de verdade. Com essa crise econômica que estamos atravessando, com limitação de acesso de pessoas, temos esperança de repetir o movimento do ano passado. Se repetir, será um sucesso”, avalia Mota.

O presidente do Sindilojas alerta ainda que os protocolos sanitários não devem ser esquecidos no momento das compras. “É muito importante que os consumidores façam seus cuidados nas áreas comerciais, evitam aglomerações e cumpram o distanciamento”, orienta. Ou seja, nada de aperto na hora das filas e agonia para adquirir os produtos em promoção.

Compras online

Quem preferir comprar de casa, também pode. A maioria dos shopping já migou para o ambiente digital (confira os sites no final da matéria). “A compra online hoje é um sucesso e o crescimento é uma realidade. As pessoas ficam em casa e podem comprar tranquilamente sem sair. E as lojas que estão trabalhando com e-commerce estão conseguindo abocanhar mais de 50% do mercado”, afirma Paulo Mota.

De acordo com a Abrasce, o número de centros comerciais que apostaram em plataformas de marketplace e aplicativos cresceu em 2020 em comparação à 2019. No ano retrasado, os aplicativos foram adotados por 41% dos shoppings em 2020 - número que estava em 36% em 2019 – e a opção de compras online abarcava só 11% dos centros comerciais. Hoje, o número é de 19%. “É um crescimento super expressivo, de mais de 150%. Mas, mesmo assim, 71% dos 601 shoppings não têm plataformas de marketplace nem próprias nem em parceria”, analisa o presidente da Abrasce, Glauco Humai. Além disso, a tendência é que essas taxas aumentem: 59% deles pretendem implantar uma plataforma online nos próximos dois anos.

Saiba como participar

Para participar da campanha e concorrer aos prêmios, o consumidor deve fazer um cadastro no aplicativo appliquidasalvador.com.br, disponível para celular e computadores. No cadastro, é preciso informar os dados pessoais como nome, CPF, identidade e endereço. O superintendente garantiu que haverá um funcionário para orientar o preenchimento do cadastro em cada shopping parceiro. Depois do cadastramento, os clientes ficam aptos a concorrer e tem direito a um cupom para cada 50 reais em compras, independente do meio de pagamento.

Porém, se as compras forem efetuadas com a máquina da Rede ou Rede Pop, o consumidor terá direito ao dobro de cupons para os mesmos 50 reais. Além disso, os pagamentos feitos com cartões Mastercard nas máquinas da Rede ou Rede Pop dão direito a três cupons para cada 50 reais em compras. No preenchimento dos cupons, o participante responde à pergunta “Qual é a maior promoção de comércio de Salvador?”. A resposta correta é “Liquida Salvador 2021”.

Medicamentos e bebidas alcóolicas não entram na promoção, por determinação do Ministério da Fazenda. Por isso, se a nota fiscal tiver algum desses itens, o cupom fiscal será anulado. A orientação da CDL Salvador é pedir para que a loja separe os itens em comprovantes diferentes para poder contar os outros produtos na Liquida.

Prêmios

Nesta edição, os prêmios são um automóvel de luxo, um Mercedes-Benz, Classe C 180 e 20 vales-compras, de 1.000 reais cada um. Como incentivo para as vendas, 10 vendedores de cupons premiados também ganharão um vale-compra de 1.000 reais, cada um - válido para os primeiros 10 cupons sorteados cujos pagamentos foram feitos com cartão Mastercard nas máquinas da Rede ou Rede Pop. Os prêmios são bancados pela taxa de inscrição das lojas, segundo o superintendente da CDL Salvador. Para os associados, o valor é de R$ 300. Para quem não é sócio, o preço é R$ 500.

Sorteio

O sorteio dos prêmios será feita às 11h30, no dia 12 de fevereiro, na sede da CDL Salvador, na Rua Carlos Gomes, n.º 1063, Ed. CDL, no bairro Aflitos. A premiação terá transmissão ao vivo pelo youtube da CDL Salvador. A 23ª edição da Liquida Salvador é uma realização da CDL Salvador, com patrocínio do Sebrae Bahia, Rede e Rede Pop. Tem o apoio da Mastercard, Prefeitura de Salvador e Governo do Estado da Bahia.

Confira alguns produtos em promoção:

Salvador Shopping

Loja Polo Wear - Bermuda Masculina por R$49,99

Loja Hering - Blusa de manga feminina de R$ 69,99 por R$ 49,99

Loja Anacapri - Sandália rasteira por R$ 59,90

Plataforma Salvador Shopping Online (www.salvadorshoppingonline.com.br)

Sandália Plataforma -Loja Dinni – de R$119,90 Por R$99,90

Cola Pedras do Mar Madreperolas – Loja Comparatto – de R$79,90 por R$59,90

Colônia Egeo Dolce Collors- Loja O Boticário – de R$112,90 por R$81,90

Galaxy A10s Preto – Loja Sansung – de R$1.399 por R$1099

Salvador Norte Shopping

Loja His - Camisa Estampada de R$149,90 por R$99,90

Loja Hering Kids - Vestido infantil de R$ 79,99 por R$59,99

Camisa Esportiva Feminina – Loja Centauro de R$39,99 por R$29,99

Plataforma Salvador Norte Online (www.salvadornorteonline.com.br)

Camisa básica Reef Preta – Loja Mahalo – de R$ 79,90 por R$39,95

Mala Pequena Bordo 360 graus –Loja Sestini de R$389,90 por R$299,90

Base Líquida Matte Safira – Loja Boca Roxa de R$9,99 por R$ R$6,99

Galaxy A01 vermelho-Loja Sansung de R$1199 por R$899

Shopping Paralela (www.shoppingparalela.com.br)

Colombo – Moda Masculina - 3 calças jeans por R$ 199,99, ternos a partir de R$ 199,99 e 3 blusas polo por R$99

Loja Esteem – Moda plus size - Conjunto tie dye cropped e saia de R$ 269,99 por R$ 134,99; Vestido estampado de R$ 189,99 por 94,99; Macacão viscose estampado de R$ 239,99 por 167,99

Day Dream – Surfwear - Boardshorts com 30% de desconto e camisetas MCD e LOST a partir de R$ 50

Levi's com 20% de desconto na compra de duas T-shirts

Dimy (online) - T-shirt manga curta com 50% de desconto, de R$ 185 por R$ 92,50.

Lez a Lez (online) – produtos com até 40% de desconto

Carolina Costa - Brinco duplo folheado de R$45,80 por R$19,80; Garg ping coroa folheado de R$59,80 por R$29,80; Garg olho grego folheado de R$189,80 por R$59,80.

Max Kids – Calçado infantil - Coturno Luluca by Pampili de R$ 249,90 por R$ 119,90; Tênis de luz bibi light stick de R$ 239,90 por R$ 139,90

Shopping Itaigara (http://www.shoppingitaigara.com.br/)

Cheville - Vestido da Reserva Natural de: R$ 494,00 por R$ 247,00

Catip - Carregador portátil Pineng 10000 mah de R$ 140,00 por R$ 99,00

Saik - Blusa regata de R$ 89,00 por R$ 49,90

Saik Style - Blusa regata de R$ 89,00 por R$ 49,90

Carolina França Festa - Vestido curto de: R$ 369,90 por: R$ 221,94

InfoStore - Notebook Dell Gamer G5 5590 i7-9750H| 8GB DDR4| HD 1TB| SSD 128GB| GeForce GTX 1660 Ti 6GB GDDR5| 15.6 FHD| Win10 Home / de: R$ 6.999,00 por R$ 6.299,00

Carolina França Collection - Vestido longo estampado de: R$ 269,90 por: R$ 159,90

Shopping Bela Vista (https://belavistashopping.com.br/)

Yes Cosmetics - Yes col.olympicus Ares 100ml de: R$79,90 por R$ 55,93; Yes Col Olympicus Apolo 100ml de R$70,90 por R$55,93; Colônia Gold intense 100ml de R$109,90 por R$65,90; Colônia única Rosé 100ml de R$109,90 por R$65,90; Maria do Brasil Delicado e Sensual 100ml de R$89,90 por R$71,90

Zinzane - Saia Pala Larga preço de R$219,99 porR$119,99 e Vestido Poá Pati Curto de R$199,99 por R$89,99

Loja Zip Náutica Bela Vista - Bermuda Surf de R$ 100,00 por R$ 59,90; Camisa Listrada de R$ 115,00 por R$ 79,90

Loja Ricartte - blusa listrada R$29,90; short amarelo R$29,90

Loja Anaport Bela Vista - Biquíni Semifio de R$149.90 por R$74,95; Biquíni infantil suplex de R$ 102.90 por R$ 51.45; Legging suplex cós alto de R$115.90 por R$ 57.95

Boulevard Shopping Camaçari (http://www.boulevardshoppingcamacari.com.br/)

Dini - Scarpin Vizzano meia pata de R$ 109,99 por R$ 39,90. A loja ainda oferece uma sandália como brinde nas compras acima de R$ 259,90.

Óticas Design Glasses - óculos de grifes com 20% de desconto e de outras marcas, com até 50%.

Piticas - ofertas que variam de 10% a 30% em itens selecionados

Di Santinni - produtos infantis e femininos com descontos a partir de 5%

Ligo Store - ofertas de 5% a 10%

Shopping Barra (shoppingbarra.com/webcompra)

Nagem - smartphone LG K62+ (128g) de R$2.099,00 por R$1.699,00

Maria filó - vestido curto flor de argan de R$569,00 por R$284,50

Lacoste - camisa regular fit de R$429,00 por R$259,00

Óticas Ernesto - óculos diesel de R$690,00 por R$345,00

Mr Cat - sapato masculino de R$259,90 por R$199,90

Shopping Piedade (http://www.shoppingpiedade.com.br/)

Mitchell - Camisa básica 100% algodão com estampada frontal de R$69,90 por R$49,90; Camisa pólo piquet de R$98,90 por R$79,90; Calça jeans com elastano de R$159,90 por R$99,90.

Dinni - Sapato scarpin de R$109,99 por R$39,90; Sandálias rasteiras de R$49,90, por R$29,90; Sandália plataforma de R$89,90 por R$39,90

Reis Móveis - Cama box casal de R$1.600 por R$.300; Mesa Kappesberg de R$3.200 por R$2.799; Sofá 2/3 lugares de R$1.100 por R$849

Trifil - Macacão Trifil Sem Costura de R$109,90 por R$79,90

Shopping da Bahia (https://shoppingdabahia.com.br/lojas/?socialmedia=all)

Parque Shopping Bahia (https://parqueshoppingba.com.br/)

Shopping Paseo – o shopping não participa da Liquida, mas fez algumas promoções, válidas até 8 de fevereiro:

Camarim – macacão estampado Animale de R$1.398,00 por 419,00 (70% desconto)

Boucherie Boutique de Carnes – drink gin com kombucha de R$32,00 por R$25,60 (20%)

Belfort Gift – Jogo de pratos de R$ 892,00 por R$ 624,00

