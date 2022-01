Liquida Salvador começa nesta sexta (28) com descontos em mais de 5 mil lojas

Consumidores da capital baiana terão um ótimo motivo para ir às compras nesta sexta-feira (28), é que está de volta a tradicional campanha Liquida Salvador, trazendo megapromoções em lojas de rua e nos principais centros de compras de Salvador e Região Metropolitana, até o dia 07 de fevereiro. Em sua 24ª edição, a liquidação contará com mais de cinco mil pontos de venda nos 11 dias de campanha.

Parte do grande atrativo da ação promocional, junto com os ótimos preços, é o leque de prêmios de cada edição. Este ano, a Liquida Salvador vai sortear cinco aparelhos celulares Iphone 11, um automóvel Toyota Corolla Cross XR 2021/2022, e 10 vales-compra no valor de R$ 1.000 cada um. Para estimular as vendas, os vendedores também concorrem a um entre 16 vales-compra, no valor de R$ 1.000 cada um.

Para concorrer aos prêmios, o consumidor precisa fazer um compra, utilizando qualquer meio de pagamento, a partir de R$ 50, valor que lhe dá direito a um cupom. Compras feitas na maquininha da Rede dão direito a três cupons pelos mesmos R$ 50. Já os pagamentos feitos com cartões Mastercard nas maquininhas da Rede dão direito a cinco cupons para cada R$ 50 em compras.

As trocas dos cupons serão realizadas pelo aplicativo da promoção. Basta acessar o appliquidasalvador.com.br, fazer o cadastro online e os cupons já serão enviados automaticamente para as urnas. O sorteio de prêmios está marcado para o dia 15 de fevereiro, às 11h30, na Sede da CDL de Salvador, Rua Carlos Gomes, n.º 1063, Ed. CDL, Aflitos.

Cadastro

O cadastro para participação na campanha é feito pelo site e aplicativo oficial appliquidasalvador.com.br, acessível por computador ou celular. Lá o consumidor precisa informar seus dados pessoais, como nome, CPF, identidade, endereço etc. Também precisa responder à pergunta “Qual é a maior promoção de comércio de Salvador?”. A resposta correta é “Liquida Salvador 2022”.

“É uma campanha da Liquida Salvador que o cidadão conhece e confia, vem envolver o comércio e movimentar as vendas. Beneficia todo mundo, lojistas ganham com a circulação e as vendas, o consumidor aproveita dos descontos e prêmios, e a campanha ainda ajuda na arrecadação do Estado. Estamos seguros que será mais um ano de êxito”, observa o presidente da CDL Salvador, Alberto Nunes.

O superintendente da CDL Salvador, Silvio Corrêa, avalia que as empresas estão preparadas e farão uma campanha segura e com boas perspectivas. “Ainda estamos em momento de atenção com a saúde, por isso vamos conciliar uma campanha bonita, exitosa, com ganhos para todos, consumidores e lojas, sem nos descuidar de protocolos, e com todos os cuidados”, pontua.

Shoppings

A Liquida promete movimentar centros comerciais como o Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Shopping Bela Vista, Shopping Barra, Shopping Itaigara, e muito mais.

No Shopping Bela Vista, os clientes poderão aproveitar os descontos de até 70% em diversos segmentos. O empreendimento vai oferecer um mix variado e promoções exclusivas para quem busca fazer suas compras a preços imperdíveis e ainda concorrer aos prêmios.

Neste ano, a 24ª edição da ação promocional, promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL), vai acontecer de 28 de janeiro a 07 de fevereiro e o Bela já preparou uma seleção de ofertas em vestuário, calçados, perfumaria, beleza, acessórios, utensílios para casa e eletrônicos. Além disso, os clientes poderão aproveitar as compras com segurança e tranquilidade, já que o Bela Vista mantém rígido seus protocolos de segurança e higienização no combate à Covid-19.

Para tirar dúvidas e pegar mais informações, o cliente poderá se dirigir ao ponto físico da promoção localizado no Piso L2 (Asa Sul), em frente ao tapume da FitDance.

Já no Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping, os consumidores vão conferir a campanha “Fique de olho nas ofertas e aproveite” e encontrar descontos também de até 70% em lojas de diversos segmentos. Este ano, os descontos ainda se estendem para os produtos das plataformas de vendas online dos dois empreendimentos com o benefício de receber em casa com frete grátis.

Os centros de compras prepararam preços especiais para quem optar por aproveitar as ofertas nas plataformas digitais www.salvadorshoppingonline.com.br e www.salvadornorteonline.com.br e os clientes ainda terão frete grátis durante o período da Liquida. São produtos como maquiagem, roupas, acessórios, calçados e tecnologia com descontos atrativos. As compras podem ser feitas também pelo aplicativo das plataformas (disponível gratuitamente para Android e IOS), a entrega nos pontos de Drive Thru, Lockers (Armários Inteligentes) ou Retirada Expressa de cada shopping.

No Itaigara, os descontos de até 70% serão em óculos, roupas, calçados, acessórios, objetos decorativos, artigos de presente, colchões, perfumaria, entre outros. “A Liquida Salvador é uma ação muito esperada pelos lojistas e consumidores e não poupamos esforços para que sejam ofertadas excelentes oportunidades de compras para os nossos clientes”, destaca Gilson da Hora, gerente de Marketing do Shopping Itaigara. No Paseo, a Liquida Salvador não será realizada, por ser um empreendimento de menor porte, mas nem por isso vão faltar descontos. O shopping traz o 'Paseo Fire Verão', com descontos de até 70% off.

Sucesso

O coordenador da campanha, Bernardo Carvalho, reforça que a força da Liquida Salvador está na confiança entre consumidor e lojista. “O sucesso da campanha é baseado em confiança. Nossa recomendação aos lojistas, que eles sempre seguem, de descontos reais, fazem da campanha o que ela é. Vamos botar mais uma vez o time em campo para ganhar. Nossa expectativa é de mais um ano de ótimas vendas”, anuncia.

A 24ª edição da Liquida Salvador é uma realização da CDL Salvador, com patrocínio do Sebrae e Rede. Tem o apoio da Mastercard, Prefeitura de Salvador e Governo do Estado da Bahia.