Lista: todas as contratações do Bahia na temporada 2021

Agora é oficial: o elenco do Bahia está fechado para novas contratações em 2021. Com o fim do prazo para as inscrições na Série A do Brasileirão, na última sexta-feira (24), a partir de agora as equipes da primeira divisão não podem mais se reforçar.

Dessa forma, o tricolor vai seguir com o mesmo elenco até o fim do Campeonato Brasileiro. A cara mais nova que chegou ao clube foi o atacante Raí Nascimento, anunciado no penúltimo dia da janela. Raí nasceu no Rio de Janeiro, mas fez toda a base na Espanha e só agora, aos 23 anos, vai ter a primeira chance de jogar no futebol brasileiro.

Com o atacante, o Bahia fechou em 19 o número de contratações na temporada. Apenas as laterais não ganharam reforços.

O meio-campo foi o ponto de maior renovação em relação a 2020. Sete atletas foram contratados para o setor: cinco volantes e dois meias. Entre eles, Thaciano já deixou o clube e rumou para o Altay, da Turquia.

Na mesma tomada, o ataque foi outro setor que recebeu atenção. Ainda que alguns não tenham rendido o esperado e outros ainda nem sequer estrearam, os tricolores não podem se queixar da quantidade. Foram sete jogadores contratados.

Além dos 19 atletas que chegaram para o time principal, o Bahia fez uso recorrente de pelo menos outros quatro da equipe de transição. São eles: o zagueiro Gustavo Henrique, o lateral direito Renan Guedes, o volante Raniele e o atacante Ronaldo.

Em alta

Dos contratados para 2020, Germán Conti é de longe o jogador que mais deu certo. O zagueiro argentino não demorou para se firmar como titular e segue sem ser ameaçado na equipe.

Logo depois aparece Hugo Rodallega. Apontado como sombra para Gilberto, o colombiano só precisou de ritmo para mostrar qualidade. Ele já anotou cinco gols em sete jogos pelo Brasileirão e colocou Giba no banco.

Vale ainda menção honrosa para Lucas Mugni. Apesar da desconfiança com que chegou, ele conseguiu ocupar bem o espaço no meio-campo após a saída de Thaciano e é outro titular indiscutível.

Rodallega ganhou destaque nos últimos jogos e ganhou a concorrência com Gilberto no time titular

(Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)





Em baixa

Por outro lado, tem jogador que precisa correr atrás do prejuízo. Matheus Galdezani e Jonas, por exemplo, chegaram com o peso do nome, mas o futebol passou longe das expectativas. Sem conseguir se firmar, eles perderam espaço até mesmo no banco de reservas sob o comando de Diego Dabove.

Outro que ainda não rendeu o que se espera é Oscar Ruiz. O paraguaio estreou com gol relâmpago diante do ABC, mas o bom momento acabou por ali - os gols também. E olha que ele não pode reclamar de falta de oportunidades: já disputou 31 partidas.

Aqui também vale uma menção para Danilo Fernandes. Mais um medalhão que desembarcou na Cidade Tricolor com status de titular, o goleiro acumula mais tempo no departamento médico do que disponível para os jogos.

Matheus Galdezani não se firmou no Bahia e perdeu espaço até no banco de reservas

(Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Poucas chances

Apesar de terem sido contratados para o time principal, Dênis Júnior e Pablo vivem situações semelhantes. Os dois foram rebaixados ao time sub-23 e praticamente não tiveram chance. O volante ainda atuou por alguns minutos sob o comando de Dado Cavalcanti. Já o goleiro ficou apenas como opção no banco.

Ficar no banco, aliás, tem sido rotina para Gustavo Henrique. Destaque no sub-23, ele foi incorporado ao elenco principal e ainda não teve a chance de estrear.

Todas as contratações do Bahia na temporada 2021:

Goleiros

Dênis Júnior

Danilo Fernandes

Zagueiros

Conti

Ligger

Luiz Otávio

Volantes

Jonas

Galdezani

Pablo

Lucas Araújo

Luizão

Meia

Lucas Mugni

Thaciano

Atacantes

Oscar Ruiz

Maycon Douglas

Rodallega

Isnaldo

Thonny Anderson

Marcelo Cirino

Raí Nascimento

Promovidos do sub-23:

Renan Guedes (lateral direito)

Gustavo Henrique (zagueiro)

Raniele (volante)

Ronaldo (atacante)