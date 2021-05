Live com Guedes tem invasão hacker com música e imagens pornográficas

A participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, em uma live realizada pela Coalizão Indústria foi invadida por internautas estrangeiros. O evento foi transmitido por meio da plataforma Zoom. Durante a fala do ministro, sua imagem foi sobreposta por músicas e gritos em outras línguas, por cerca de três minutos. Além de palavras em cirílico exibidas a participantes e áudio de música em inglês, algumas imagens pornográficas também foram transmitidas durante a apresentação de Guedes.



O ministro participava do evento da indústria em um hotel de Brasília, cercado por poucos convidados por medidas de segurança sanitária.



Jornalistas e outros participantes, porém, assistiram ao evento de forma remota.



"A Coalizão Indústria informa que durante a transmissão para a imprensa do evento 'Diálogos da Indústria' houve, por alguns minutos, a interferência de terceiros que usavam nomes de jornalistas credenciados, com áudios e imagens externos. Os perfis foram excluídos rapidamente", trouxe a entidade por meio de nota divulgada há pouco.



De acordo com os industriais, não houve interferências na transmissão para o público, que ocorreu normalmente. "A Coalizão Indústria informa ainda que vai apurar os fatos e pede desculpas aos repórteres presentes na transmissão pelo inconveniente."