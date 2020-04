Live de Marília Mendonça movimenta web e bate 3,2 milhões de acessos simultâneos

A cantora sertaneja Marília Mendonça fez um show ao vivo pela internet na noite desta quarta-feira (8). A apresentação, que começou por volta das 20h, foi até aproximadamente 23h30. Transmitida pelo canal do YouTube da artista, a live chegou a contar com mais de 3,2 milhões de telespectadores ao mesmo tempo (um recorde na plataforma) e arrecadou dinheiro e donativos para ações de combate ao novo coronavírus.

Trechos da música Sentimento Louco e de outras faixas entoadas pela artista foram parar nos Trend Topics, entre os assuntos mais falados do mundo no Twitter. A transmissão teve língua de sinais. Reassista abaixo à live de Marília Mendonça, a 'Rainha da Sofrência':

Durante a apresentação, a cantora mandou beijos para amigos artistas que estão assistindo ao show. Os famosos citados que estão acompanhando são Léo Santana, Marrone, Eliana, Neymar, Fábio Porchat, Joelma, Michel Teló, Henrique e Juliano, Péricles, Pablo Vittar, Xand Avião, entre outros. "Queria mandar um beijo para meus amigos, meus ídolos que mandaram vídeos para mim. Isso foi muito importante. Quando as pessoas me perguntam: 'Marília, quando você viu que você tinha chegado onde queria?' Eu falo que é quando meus ídolos me disseram que eram meus fãs", disse.

E o pessoal aproveitou a caixa de mensagens do YouTube para mandar mensagens de sofrência para os seus crushes:

Reveja a live de Marília Mendonça: