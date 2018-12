Liverpool de onde? Conheça o rival do Bahia na Sul-Americana

O caminho do Bahia na Copa Sul-Americana 2019 está definido. O sorteio, realizado segunda-feira (17), colocou o Liverpool, do Uruguai, como primeiro adversário do tricolor no torneio internacional. As datas do confronto ainda não foram divulgadas, mas o primeiro duelo será em Salvador. Para a torcida começar a entrar no clima, o CORREIO preparou um dossiê sobre o time uruguaio. Confira:

Glamour só no nome

Apesar de carregar o nome do famoso clube inglês, o Liverpool do Uruguai está bem longe do homônimo que conta com um elenco estrelado como o trio Mané, Firmino e Salah. Fundado em 1915 por alunos do colégio de padres Capuchinos de Nuevo París, o time foi batizado com esse nome em homenagem aos Reds, que naquele momento já eram tricampeões ingleses. As cores usadas são o azul e o preto.

Pouca tradição

Apesar de ser um clube centenário, o Liverpool tem pouca tradição dentro e fora do Uruguai. Em 103 anos, a equipe nunca conquistou o título da primeira divisão uruguaia. Na história, o clube acumula seis títulos da segunda divisão - o último na temporada 2014/2015 - e um da terceira divisão.

A vida do Liverpool em torneios internacionais também é curta. Até aqui, o clube disputou a Copa Sul-Americana em três oportunidades. Em 2009 foi eliminado na primeira fase pelo Cienciano, do Peru, em 2012 caiu nas oitavas, para o Independiente, da Argentina, e em 2017 voltou a ser eliminado na primeira fase, dessa vez para o Fluminense.

Na Libertadores, o Liverpool também não foi longe. Na única participação, em 2011, foi eliminado pelo Grêmio na fase preliminar.

Nos últimos anos o clube tem feito campanhas modestas no Campeonato Uruguaio. Este ano, a equipe terminou em quinto no torneio Clausura, conquistando a vaga para a Copa Sul-Americana.



Estádio do Liverpool tem capacidade para apenas 10 mil torcedores (Foto: Divulgação/Liverpool-URU)

Assim como o Cerro, clube que o Bahia eliminou na Sul-Americana deste ano, os Negriazules, como o Liverpool é chamado, são um time de bairro de Montevidéu. O clube manda os seus jogos no acanhado estádio Belvedere, localizado no bairro que leva o mesmo nome, e que possui capacidade para apenas 10 mil pessoas.

O estádio do Liverpool, inclusive, tem uma história curiosa. Inaugurado em 1909, o estádio Belvedere foi a casa do Montevideo Wanderers, outro time da mesma região, e depois propriedade do Ministério da Saúde Pública. No local seria construído um hospital, mas nunca saiu do papel. O Liverpool passou a utilizar o estádio em 1938 e só em 2000 entrou em acordo com o Ministério da Saúde para adquirir o terreno, e consequentemente o equipamento, em definitivo.

Foi também no estádio do Belvedere que a seleção uruguaia se apresentou pela primeira vez na história com o famoso e tradicional uniforme celeste, em 1910.

Olho nele

Com o fim da temporada, o Liverpool deve passar por mudanças para 2019. A equipe que atuou em 2018 é formada por jogadores jovens, com destaque para três atletas:

Sebastián Cáceres

Aos 19 anos, o zagueiro formado nas categorias de base do Liverpool foi eleito para a seleção dos melhores do ano no Uruguai. O jogador tem passagens pelas seleções de base e foi convocado para a disputa do Campeonato Sul-Americano sub-20, que será disputado em janeiro, no Chile.

Federico Martínez

Grande destaque do Liverpool na temporada, o meia-atacante de 22 anos tem bom chute de média distância e aparece bem na área como elemento surpresa. Ele foi o artilheiro da equipe no Clausura, com oito gols. Martínez pode não ficar no Liverpool em 2019. O Independiente aparece como possível destino.



Principal jogador do Liverpool, Federico Martínez pode deixar o clube (Foto: Divulgação/Liverpool-URU)

Juan Ramírez

Outra boa joia do Liverpool é o atacante Juan Ramírez. Típico camisa 9, ele tem 24 anos e marcou cinco gols no Clausura.