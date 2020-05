Lives bombam na quarentena e até quem não quer entra na onda

O meme “estou com medo de abrir a geladeira e ter uma live dentro” nunca fez tanto sentido, afinal as famosas transmissões ao vivo se multiplicam com tanta velocidade que até quem não quer acaba entrando na onda. Foi o que aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff esta semana: sem perceber, ligou a câmera para 850 mil seguidores do Instagram, fez “a live do século” segundo eles e deu até bronca ao vivo.

A “Paulinha” citada no vídeo – possivelmente Paula, filha da ex-presidente – levou um puxão de orelha carinhoso porque não estava conseguindo ajudar Dilma a fazer uma chamada com o ministro da Educação da Argentina, Nicolás Trotta. “Gente, eu ri da live acidental da Dilma no Instagram, mas eu tenho medo real de estar no banheiro e clicar no treco errado e entrar ao vivo”, brincou uma internauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Malu Fontes (@maluzes) em 23 de Abr, 2020 às 1:25 PDT Acontece que esse tipo de “gafe” é mais comum do que se imagina, principalmente por parte de quem não domina a tecnologia como pessoas que fazem parte da chamada terceira idade. Não por acaso, filtros de gatinho e de atleta apareceram no perfil do padre mineiro Luiz Cesar Moraes, durante a transmissão de uma bênção em sua página no Facebook, no mês passado. Para diversão da internet, o padre não sabia que os filtros pra lá de inusitados estavam aparecendo enquanto ele fazia a prece. Mas a confusão foi esclarecida logo depois, quando Luiz Cesar explicou que usou a câmera traseira e não viu os efeitos serem acionados sem querer. A intenção, segundo ele, “foi mesmo de oração”, só que “Deus quer também um pouco de alegria”, brincou.

No banheiro

Ida ao banheiro no meio da reunião de trabalho – com todo mundo vendo – e crianças abrindo a porta do quarto bem na hora da transmissão foram outras cenas que circularam pela internet nos últimos dias. Mas como evitar essas e outras armadilhas, já que as lives e videochamadas são aliadas na hora de diminuir as distâncias do isolamento social?

“Acho que ter um conhecimento prévio da ferramenta, das funcionalidades, minimiza muito a questão dos erros, das gafes”, defende o mestre em computação aplicada Fabrício Oliveira, coordenador do curso de sistema de informação e gestor do programa de inovação da Rede UniFTC.

O caso do padre, para Fabrício, é um exemplo claro de quem não conhece a ferramenta e agora sente a necessidade de usar, já que aglomerações não são permitidas durante a pandemia da covid-19. “Mas a gente tem que entender que nas lives é como se as pessoas estivessem pertinho da gente. As pessoas da terceira idade, principalmente, precisam entender isso”, acrescenta.

Por achar que está conversando com alguém distante, muita gente se sente à vontade para fazer outras coisas como ir ao banheiro no meio da transmissão. Bem-humorado, Fabrício conta que viveu algo parecido, durante uma reunião de trabalho, mas conseguiu evitar um constrangimento maior. “A colega saiu andando com o notebook e quando percebi, perguntei: ‘Você está fazendo o quê no banheiro?’”, gargalha.

Jogo de cintura

Algumas situações são mais fáceis de contornar e nada que uma dose de humor e jogo de cintura não resolva. Outras, mais difíceis, mas existem dicas que podem auxiliar no processo. Uma delas, aponta Fabrício, é conhecer com antecedência a ferramenta a ser usada.

Por isso, a dona de casa Maria das Graças Lourenço, 60, não pensou duas vezes antes de fazer uma live para o grupo da igreja: pediu ajuda a quem sabia e orientou os mais velhos. Só de idosos, são quase 130. “Eu morria de medo da tecnologia, me dava pavor, não sei se por causa da idade”, ri Gal, como é conhecida.

“Tinha gente que não conseguia ligar a câmera, outros não conseguiam ligar o microfone. Mas não é um bicho de sete cabeças e as pessoas se sentiram agradecidas, dizendo que a gente se importou com elas”, completa.

Sem domínio da parte técnica, o bancário aposentado Lourival Cunha, 78, disse que recebeu as orientações “direitinho” e não foi difícil, não. Tirou a live de letra e só ligou o microfone quando foi solicitado.

“Há a necessidade de incentivo. Até os parentes mais novos, filhos, netos, devem se sensibilizar e motivar seus idosos que não tiveram uma iniciação. É muito bom para eles, vão descobrir novidades”, defende Lourival. “Não é um bicho de sete cabeças, não. O básico a gente aprende e acho muito boa essa inclusão. É preciso motivar o camarada”, sorri.

Dicas para não cometer gafes ao vivo