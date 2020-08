Lives do fim de semana têm Gusttavo Lima e Maiara e Maraisa; programe-se

Diversas lives vão ocorrer entre esta sexta-feira (14) e domingo (16) de agosto. Na sexta-feira (14), por exemplo, o cantor Di Ferrero, conhecido também por seu trabalho à frente do NXZero, fará uma apresentação solo no BeApp.

No sábado (15), Seu Jorge fará uma apresentação cantando músicas de David Bowie, às 16h. Assim como o show de Alcione, às 18h do mesmo dia, haverá venda de ingressos.



Os fãs de música sertaneja podem aproveitar shows de Maiara e Maraísa às 17h30 de sábado (15) e Gusttavo Lima às 18h30 de domingo (16).

Boa parte das apresentações no YouTube tem sido feitas por conta das medidas de isolamento social pela pandemia do novo coronavírus, que impede a realização de shows presenciais.



Confira abaixo a programação completa com as principais lives da agenda deste fim de semana (todos os shows estão no horário de Brasília):

Lives de sexta-feira, 14 de agosto

19h – Péricles Cavalcanti (Em Casa com Sesc)

19h – Luê

21h - Jads e Jadson

22h - Di Ferrero

Lives de sábado, 15 de agosto

14h30 – Nego Álvaro

16h - Seu Jorge em tributo a David Bowie (com venda de ingresso)

17h – Cozinha Arrumada

17h30 - Maiara e Maraísa

18h - Alcione (com venda de ingresso)

19h – Dudu Nobre (Em Casa com Sesc)

20h - João Bosco

20h - Otto

20h – Companhia do Calypso

22h – Make U Sweat

Lives de domingo, 16 de agosto

14h – Humberto e Ronaldo

16h - Teodoro e Sampaio na Live Casa dos Caipiras com participação de Adriana Farias, Marcelo Teodoro, Karoline Violeira, Augusto César e Gustavo, João Vitor e Gabriel e Kallebe e Davi

18h30 - Gusttavo Lima e Jonas Esticado

19h – Ceumar (Em Casa com Sesc)

19h – Alzira E

Ao longo das próximas semanas, diversos artistas levarão seus talentos às casas de todo o Brasil. Veja algumas das lives já confirmadas: Eduardo Costa Israel & Rodolffo (dia 22, às 21h); Calcinha Preta (dia 22, às 19h); Israel Novaes (dia 22, às 20h); Paralamas do Sucesso (dia 29, às 20h); Lauana Prado (dia 30, às 17h).