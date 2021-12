Livraria Leitura inaugura nova unidade no Salvador Shopping

Uma nova livraria chega a Salvador nesta quinta-feira (2). A Leitura inaugurou hoje uma nova unidade no Salvador Shopping, que ficará no piso L2 do estabelecimento.

A Leitura foi uma das primeiras do país a investir na ideia de uma megastore, com grande variedade de produtos, chegando a 100 mil itens entre livros, revistas, filmes, informática, papelaria, jogos e mais.

A nova livraria vai funcionar como um centro de cultura. Terá espaços de entretenimento como café, que deve ser inaugurado até o fim do ano, ambientes para ler, sessões de autógrafo e eventos culturais.