Livro de fotos e poesias é apresentado com som do Paroano Sai Milhó

Fotografias, poesias e contos estão reunidos no livro Varal (Pinaúna Editora | 126 páginas | R$ 50), do músico e médico Archibaldo Daltro Barreto Filho, que será lançado neste sábado (4), a partir das 18h, na Confraria do França, no Rio Vermelho. O evento gratuito terá uma pequena apresentação de integrantes do Paroano Sai Milhó, grupo do qual o autor faz parte.

A obra reúne textos inéditos de autores como Mabel Velloso, Antônio Miranda, Cyro de Mattos, Victor Leonardi e Chico Mascarenhas, além de uma série de fotos e textos de Quico, como o autor e organizador do livro é conhecido.

Natural de Salvador e Cidadão de Ilhéus, onde mora e atua como clínico geral, Quico tem no currículo a edição de O Voo do Aruanã, Carinho Nu e Tempo Útil. Escreveu Canoa (poemas e fotos), Paroano Sai Milhó - Histórias de Amor à Música, a Alegria às Cores e a Vida e 1974, Eternamente (coautor com Marcelo Ribeiro).

Serviço

O quê: Lançamento do livro Varal (Pinaúna Editora | 126 páginas), de Archibaldo Daltro Barreto Filho Quando: Sábado (4/5), a partir das 18h

Onde: Confraria do França (Travessa Lydio de Mesquita, 43, Rio Vermelho)

Entrada gratuita (livro R$ 50)