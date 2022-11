Livro em homenagem a Caetano Veloso será lançado no Sebo Galáxias

O livro ‘Objeto Não Identificado: Caetano Veloso 80 anos - Ensaios’ (Bazar do Tempo), organizado por Pedro Duarte, será lançado no próximo domingo (6), a partir das 18h, no Sebo Galáxias do Cine Metha Glauber Rocha, na Praça Castro Alves. A obra reúne onze ensaios sobre a trajetória do cantor e compositor baiano, que comemorou oito décadas em agosto.

Na ocasião, dois co-autores do livro estarão em um bate-papo seguido de sessão de autógrafos: a historiadora Priscila Correa e o poeta James Martins. O papo será mediado pelo jornalista Ricardo Ishmael.

“Caetano Veloso faz a canção pensar e o pensamento cantar”, define o organizador no texto de sua autoria que figura no livro.

A obra traz ainda ensaios de José Miguel Wisnik, Maria Rita Kehl, Santuza Cambraia Naves, Fred Coelho, Acauam Oliveira e outros. Além de depoimentos de Gilberto Gil, Maria Bethânia, Moreno Veloso e Jorge Mautner.

O Sebo Galáxias, que acolhe o lançamento, tem apoio do Instituto Flávia Abubakir.

Serviço

O que: Lançamento do livro "Objeto Não Identificado", papo com James Martins e Priscila Correa mediado por Ricardo Ishmael

Onde: Sebo Galáxias do Cine Metha Glauber Rocha

Quando: Domingo, 6 de novembro, às 18h

Quanto: Gratuito.

