Livro histórico sobre comércio de Salvador é lançado pela Fecomércio

Foi lançado na manhã desta terça-feira (15) o livro “Caminhos do Comércio em Salvador”. A publicação é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), com apoio do Sebrae.

O lançamento ocorreu de forma virtual, em um evento transmitido pelo canal da Federação no YouTube. Na ocasião, foi realizado um talk show que teve em sua abertura a participação do presidente da Fecomércio-BA, Carlos de Souza Andrade, além do autor da obra, o jornalista Carlos Ribeiro. Também participaram do evento o economista Armando Avena, o arquiteto Francisco Senna e o arquiteto Paulo Ormindo, ambos membros da Academia de Letras da Bahia.

O livro nasceu de uma extensa pesquisa histórica e jornalística, e aborda em seus capítulos os caminhos trilhados na expansão da atividade comercial em Salvador, desde a época do Brasil Colônia à segunda década do século XXI. Os destaques são para as zonas comerciais de bairro e sua importância para o desenvolvimento socioeconômico da capital baiana.

“Com esse livro, que veio a ser lançado em época de pandemia, fazemos uma homenagem aos comerciantes soteropolitanos, verdadeiros guerreiros, sempre dispostos a ir à luta e a se adaptar aos desafios impostos a quem empreende no nosso país”, declara Carlos Andrade.