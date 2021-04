Livro nas redes sociais para 'instigar a galera' e conectar

Na semana em que é celebrado o Dia Mundial do Livro, o ato de ler e as iniciativas em torno da leitura ganham destaque em dois eventos gratuitos e virtuais: a Mostra Literária de Salvador, na sexta, e o Festival Percursos da Leitura na Bahia, na segunda. As propostas seguem caminhos diferentes, mas se encontram em um ponto: acreditam que o livro conecta pessoas. Seja de forma presencial ou virtual.

E não adianta dizer que a tecnologia é inimiga, porque é na internet onde tudo acontece. A influenciadora literária Maria Antônia Moreira, 21 anos, da cidade de Tucano, por exemplo, usa o Instagram (@litera.toando) para simplificar a leitura de livros teóricos e densos. Pega O Genocídio do Negro Brasileiro, de Abdias Nascimento, e cria tópicos em linguagem acessível para “instigar a galera a ler”.

Embaixadora da Mostra Literária de Salvador, que segue até domingo, Maria Antônia capricha nos posts “visualmente atrativos”. Em retorno, recebe mensagens de pessoas perguntando sua opinião sobre aquela obra e contando que criaram grupos de leitura a partir de sua indicação. A própria Maria Antônia comanda um projeto de leitura on-line e gratuito com textos importantes da literatura negra: o Enegrecendo Leituras.

“Além do Instagram, tenho um projeto de leitura coletiva: lemos um capítulo do livro por semana, por exemplo, e debatemos aos domingos. Sempre busco estar dialogando, isso é fundamental, porque é esse diálogo que faz as pessoas ficarem próximas. É essa interação, é a liberdade de as pessoas pegarem o livro que indiquei, ler e ter alguém para conversar”, comemora. “A internet conecta as pessoas através dos livros”, conclui.

Maria Antônia Moreira descomplica livros densos no Instagram (Foto: Acervo pessoal)

Acesso

Além da Maria Antônia, a Mostra Literária convidou outros influenciadores literários para fortalecer a rede de interesse em torno da programação. Tem Tiago Valente, de São Paulo, que é famoso por ler e resumir livros no Tik Tok, e tem o baiano Adriel, de apenas 12 anos, que faz resumos de livros no seu Instagram com mais de 600 mil seguidores. Tudo isso para chamar a atenção para a literatura on-line e off-line.

Afinal, “todos esses espaços virtuais perpassam o fomento e incentivo à leitura”, destaca Rebeca Lisboa, 32, realizadora da Mostra. “Quando a gente fala de livro e literatura de acesso, o mais importante pra gente é o acesso”, explica, sobre o tema do evento: ‘O Livro é Acesso! Conexões entre Pessoas Através das Literaturas’.

“Colocamos o livro físico e o e-book no mesmo patamar, porque a gente entende que mais importante que a forma é que esse livro está circulando, promovendo acesso às outras pessoas. Quanto mais pessoas publicando, mais gente vamos conseguir atingir”, reforça Rebeca.

O ritmo de leitura, hoje, é outro e existe “uma geração que não quer sentar para ler não sei quantas páginas”, destaca. Uma das soluções, em sua opinião, “é adequar essas leituras às novas plataformas”. Além do e-book, que “vem fomentar a leitura em uma tela para essa geração”, os podcasts de leitura também estão em destaque no evento que começa no Dia Mundial do Livro.

Conexão

A mesa de abertura vai falar sobre os caminhos e acessos à literatura, com participação de Armando Almeida (FPC), Kátia Borges e Valdeck Almeida. A taxação de livros defendida pelo Governo Federal também será abordada no encontro que vai mostrar como os 12% vão impactar no fomento à leitura e na formação de novos leitores.

‘Quem Consome Literatura Hoje?’ é o tema de outra mesa do evento que terá participação de nomes como Cássia Valle, Maria Flor Frutuoso, Breno Fernandes, Orlando Freyre, Pedro Duarte, Deko Lipe e Aldri Anunciação. Como discutir a literatura hoje, em um mundo tão corrido e como formar novos leitores são questões que permeiam a programação do evento.

A ideia da mostra é destacar “não só como objetivo simbólico, mas como ferramenta para abrir portas e modificar vidas através do conhecimento”, defende a idealizadora. “Livro é conexão. Por mais que a gente traga novos leitores, no fundo o que a gente está com saudade é de estabelecer conexões, estar com o outro, socializar. A gente apresenta o livro e a literatura nesse lugar de conectar com o outro”, convida. De sexta a domingo, horários variados. Abertura: às 17h. Transmissão: Canal do YouTube da Mostra Literária de Salvador. Gratuito.

Serviço

Projeto faz mapeamento inédito de iniciativas de fomento à leitura

Mapear para formar uma rede de conexão. Esse é o objetivo do portal que será lançado durante o Festival Percursos da Leitura na Bahia, que acontece de segunda (26) ao dia 30, no Canal do Coletivo OXE no YouTube. O evento virtual reúne debates, oficinas, websérie e programação infantil, além do lançamento da pesquisa que mapeia projetos, atividades e atuações de formação, fruição e difusão leitura na Bahia.

Iniciativa inédita no Estado, o portal mapeia agentes de leitura como professores, griôs, contadores de histórias, grupos ou iniciativas em bibliotecas, saraus, clubes de leitura e até mesmo em redes sociais e podcasts. “A importância desse portal é identificar esses projetos para um dar apoio ao outro. Esse mapeamento vai fortalecer a gente e permitir criar parcerias”, destaca Lidiane Souza, 22, do Coletivo OXE.

Todos os dados coletados e o mapa com a geolocalização das iniciativas serão disponibilizados no portal percursosdaleituranabahia.com.br. A pesquisa, que já alcançou 89 iniciativas de 21 territórios, é realizada por estudantes de várias instituições. De 26 a 30, no canal do Coletivo OXE no YouTube.

Serviço

