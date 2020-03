‘Lixo é dinheiro’, diz secretário de sustentabilidade

A responsabilidade sobre o descarte correto do lixo é de todos, defende André Fraga, titular da Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis). “Lixo é dinheiro”, defende o secretário. Em uma breve entrevista ao CORREIO, Fraga comenta a relação complexa do cidadão com os resíduos que gera, questiona quem acha que a coleta seletiva é função só do poder público e afirma que a Política Nacional de Resíduos Sólidos não definiu objetivamente quem paga essa conta. “Na verdade, todos pagamos”, diz. Confira.

Muita gente ainda não percebe sua responsabilidade sobre o resíduo gerado dentro de casa. O que acha disso?

Toda mudança cultural leva tempo. E estamos falando de uma relação complexa que possuímos com os resíduos que geramos. Acreditamos, de forma geral, que o resíduo gerado por nós não é nossa responsabilidade. Que cabe à prefeitura resolver o “problema”. Há uma tendência de mudança dessa forma de ver e perceber as coisas, mas ainda em ritmo lento. Na prática, o Brasil possui uma legislação moderna, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas que não definiu objetivamente quem paga a conta. E aí, ninguém paga, ou, na verdade, todos pagamos.

Qual é o papel do poder público e do cidadão no processo de reciclagem?

A Política Nacional de Resíduos Sólidos deixa claro, em um dos seus princípios, que a responsabilidade é de todos. Cabe a cada um, em sua atuação, pensar em formas de reduzir a geração de resíduos, a pensar na logística reversa.

O poder público deve desenvolver e implementar políticas públicas e o cidadão deve pressionar e mobilizar por mais recursos nessa área.

Para onde vai o lixo reciclável?

Todo o reciclável recolhido nos Pontos de Entrega Voluntária (PEV’s) vai para as cooperativas cadastradas na prefeitura. No local, o montante passa por triagem, prensa e estoque antes de ser enviado para empresas que vão transformar a matéria-prima em um produto final ou intermediário para outras etapas industriais, como fábricas de papéis, produtos plásticos, têxteis...

Por que é importante pensar em reciclagem?

Um dos recursos mais escassos e caros da atualidade é a energia. E quando falamos de reciclagem estamos falando de energia. Economizar energia, que vem tendo aumentos tarifários sucessivos acima da inflação, é a chave da reciclagem. Quando um produto entra novamente na cadeia de transformação através da reciclagem, significa automaticamente economia de água e energia, além de uma destinação mais correta dos resíduos. Em 2018, o Fórum Econômico Mundial debateu o trabalho do futuro, e uma das profissões no futuro deverá ser o minerador de antigos aterros sanitários, em função da quantidade de insumos que enterramos atualmente.

Quais dicas você daria a quem quer ajudar o meio ambiente, por meio da reciclagem?

Lixo é dinheiro. Compre menos embalagens. O que ainda tiver embalagem separe e destine para reciclagem. Pressione governantes e parlamentares pela implementação de projetos de coleta seletiva. Transforme o sistema e se transforme.