Lobato tem duas mortes e criança baleada no fim de semana

O fim de semana foi de tragédia e violência no bairro do Lobato, no subúrbio de Salvador. Na noite de sábado (3) um homem foi morto a tiros e uma criança de 5 anos ficou ferida após ser atingida por um dos disparos.

Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 19h20, na Rua Voluntários da Pátria, na região de Santa Lúzia do Lobato. Uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento Tático (Rondesp/BTS) socorreu o homem ferido e o levou para o Hospital do Subúrbio, mas ele não resistiu aos ferimentos.

O nome da vítima não foi divulgado. Com ele, a polícia encontrou 24 trouxas de maconha, que foram entregues no posto da Polícia Civil do Hospital do Subúrbio.

Ainda de acordo com a PM, a criança ferida foi socorrida pelos próprios moradores do bairros e levada para a Unidade de Pronto atendimento da Avenida San Martin. Não há detalhes do estado de saúde dela.

Até o momento, ninguém foi preso. Também não há informações das circuntâncias de como ocorreram os crimes, que serão investigados pela Polícia Civil.

Morte

No dia seguinte, mais cenas de violência no bairro do Lobato. No domingo (4), houve um confronto policial com um suspeito de tráfico de drogas. Na ação, ele foi atingido e morreu.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), após uma denúncia, agentes da 14ª Companhia Independente da PM (CIPM/Lobato) flagraram o criminoso. Ele foi surpreendido no Jardim Lobato, em um casa.

Segundo a SSP, na tentativa de fugir, ele deixou o imóvel e atirou contra os policiais, que revidaram. Ferido, ele foi levado para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu e morreu no local.