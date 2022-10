Locais de prova do Enem 2022 são divulgados; candidatos relatam instabilidade na página

Os locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 foram divulgados nesta segunda-feira (24). A página do participante, no entanto, apresenta instabilidade para alguns candidatos, que tem relatados os problemas nas redes sociais.

Dentre as instabilidades, estão avisos de "falha de comunicação" e mensagens de "erro/expiração do tempo de navegação".

O INEP sobre o local de prova do ENEM: pic.twitter.com/aCbmzccJyT — Foco nos jalecos???? (@Foconosjalecos) October 24, 2022 nova etapa do enem: adivinhe seu local de prova — sassa (@samsxq) October 17, 2022 saiu o local de prova do Enem e o portal nem abre ???????? — marianista⚢ (@lesbyas) October 24, 2022

Procurado, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) afirma que o acesso à plataforma gov.br está intermitente em função de uma manutenção que está sendo realizada pelo Ministério da Economia.

Através de nota, o Instituto afirma que "não há qualquer tipo de inconsistência na Página do Participante do Enem e, assim que o acesso ao gov.br for normalizado, todos os participantes conseguirão conferir o Cartão de Confirmação de Inscrição".

A informação do local de prova fica no "cartão de confirmação", documento que traz também o idioma escolhido para a prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol), datas do exame e solicitações de atendimento especializado (como adaptações para pessoas com deficiência).

O Enem será aplicado em dois domingos:

13 de novembro

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas

e redação.

20 de novembro

45 questões de matemática

e 45 questões de ciências da natureza.

Veja os horários de aplicação (no fuso de Brasília):