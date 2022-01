Logan Paul provoca Popó e aceita lutar com Whindersson: 'Continue treinando'

O youtuber norte-americano Logan Paul aceitou o desafio de Whindersson Nunes para uma luta de boxe entre os dois. O comediante brasileiro enfrentou na noite deste domingo (30) o baiano Acelino Popó Freitas, em uma luta de exibição em Santa Catarina.

"Querido Whindersson, eu aceito seu desafio. Continue treinando", escreveu Logan na tarde desta segunda (31) no Twitter. Ele também já participou de eventos de boxe, enfrentando Floyd Mayweather.

Whindersson fez o desafio a Logain ainda ontem, depois da luta. "O americano Logan Paul não quer lutar comigo, não? Bora, Logan?", questionou.

No Twitter, Popó elogiou Whindersson e mandou: "Será que Logan Paul vai continuar correndo de você?". Em português, o americano rebateu: "Popo seu c..., você bateu em um comediante!". O baiano respondeu. "Comédia vai ser o show que Whindersson vai fazer logo após te nocautear", escreveu. "A primeira coisa que o boxe ensina é respeito! Você só prova que não aprendeu nada. Tá mais para brigador de rua do que um lutador".

A luta entre Popó e Whindersson foi inspirada nos eventos que Logan organiza nos EUA.