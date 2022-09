Loja da Starbucks em Salvador terá 200 m²; saiba detalhes

Quem passa pelo Shopping da Bahia já vê o tapume que esconde a fachada do local onde, no primeiro trimestre do ano que vem, funcionará a primeira Starbucks de Salvador. A unidade terá aproximadamente 200 m² e deverá seguir o mesmo projeto dos outros pontos da maior rede de cafeterias do mundo.

A loja está sendo construída na Praça Mãe Menininha do Gantois, no 3º piso do mall, ao lado do Restaurante Farid e da Dengo Chocolates, outra marca forte que vai aportar por lá em breve.

Operadora licenciada da Starbucks no Brasil, a SouthRock deve expandir sua atuação no estado. Com a nova unidade de Salvador, a rede americana chegará em oito estados do Brasil. Até novembro de 2021, a empresa tinha 33.833 lojas em 80 países, quase a metade nos Estados Unidos.

