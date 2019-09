Loja dará orientação psicológica gratuita em shopping de Salvador

Depois de reunir grandes nomes da psiquiatria nacional em Salvador no II Simpósio de Prevenção do Suicídio no último sábado (7), o Espaço Nelson Pires promove mais uma ação para marcar o Setembro Amarelo.

Nessa terça-feira (10), Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, o centro de assistência à saúde mental vai inaugurar, em parceria com o Shopping da Bahia, uma loja com orientação psicológica gratuita. A loja funcionará no segundo piso do centro de compras, todos os dias, até o próximo dia 25.

O local vai contar com psicólogos do Espaço Nelson Pires oferecendo orientações gratuitas, entre 16h e 20h. As orientações serão feitas por demanda, não precisando haver inscrição prévia.

Somado a isso, haverá ainda programação em horários variados voltada para cuidados com a saúde mental incluindo uma professora de yoga, arterapeuta (realizando oficinas de arte), além de musicoterapia.