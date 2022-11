Loja de brinquedos lança boneco do 'Patriota do Caminhão' por R$ 89,90

A Corbe Toys, loja especializada na confecção e venda de action figures (representações de personagens fictícios ou não), lançou para pré-venda no último fim de semana o boneco "Patriota do Caminhão", uma sátira do manifestante bolsonarista que se tornou um viral na internet depois de ficar agarrado na parte da frente de um caminhão em movimento.

"A Corbe Toys surgiu com a missão de entreter e propor questionamentos e reflexões através de produtos que representam ícones culturais do Brasil e da América Latina. Mesclando humor e nostalgia, a empresa visa homenagear e valorizar não só artistas e figuras históricas relevantes, muitas vezes esquecidas, como também personagens interessantes de nosso imaginário popular", afirma o site da empresa que está vendendo a peça.

A action figure "Patriota do Caminhão" está sendo comercializada por R$ 89,90 e é classificada como um "item de colecionador" de 11 x 5 cm, articulável e é feita de plástico.

"Quando furarem o bloqueio dos caminhoneiros, eu estarei lá com minha camiseta da seleção e torcendo pelo Brasil, sou Patriota com muito orgulho e muito amor, as vezes peço até intervenção militar! Se tentar furar algum bloqueio das rodovias, estarei lá a frente do seu caminhão e você me levará por quilômetros", diz a descrição do produto.

Conforme informações publicadas na coluna Painel S.A., da Folha de S. Paulo, o personagem esgotou as vendas do primeiro lote, que tinha mil unidades. Os envios devem ser feitos a partir de 15 de dezembro.

O Patriota

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), o empresário Junior Peixoto, de 41 anos, é morador da cidade de Caruaru, no Agreste Pernambucano. Em entrevista à Folha, ele afirmou que se agarrou ao caminhão em um ato de defesa, não para tentar impedir a passagem do veículo em um bloqueio na BR-232.

Ele contou à reportagem que havia chegado ao local pouco tempo antes e foi até lá levar comida e água aos manifestantes. Neste momento, o grupo negociava a desobstrução de uma das faixas da via.

"Então, quando começaram a liberar eu escutei quando o motorista colocou a marcha no caminhão. Virei para ele e acenei. Eu estava a uma distância de 2 metros do caminhão e gesticulei pedindo um pouco de paciência. Não sei se ele interpretou isso errado, pensou que iria fechar a BR novamente, e aí ele acelerou", disse Junior à publicação, declarando que, após isso, a sua reação foi segurar o limpador do para-brisas.