Loja é saqueada após veículo bater em portão e invadir local na Calçada

A loja de confecções e utensílios A Feira do Lar foi saqueada na manhã deste domingo (23) depois que um veículo se chocou contra a porta e invadiu o interior do estabelecimento. A loja não estava em funcionamento no momento do saque.

Segundo a Polícia Militar, o veículo se chocou contra o estabelecimento, que fica na rua Barão de Cotegipe, na Calçada, pouco antes das 9h.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os suspeitos entrando no interior da loja pelo espaço que se abriu entre os portões destruídos. Homens e mulheres entram na loja e saem carregando mercadorias.

Equipes da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram ao local, onde já encontraram o dono do estabelecimento. Segundo a PM, havia suspeita de que o Uno, de cor prata, que não havia notificação de roubo, pudesse ter sido utilizado para bater contra os portões da loja.

O veículo foi guinchado e levado para o pátio da Transalvador. Nenhum suspeito de participar dos saques foi preso.