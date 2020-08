Loja que causou aglomeração com promoção é multada no Rio; veja vídeo

A Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro multou, nesta sexta-feira (21), uma loja de atacados que lançou uma promoção de inauguração na Taquara, Zona Oeste da capital fluminense. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os clientes se amontoando, se empurrando e disputando produtos do estabelecimento em plena pandemia da covid-19. As informações são do jornal O Dia.

Durante a fiscalização, equipes constataram aglomeração dentro e fora da loja, além da falta do licenciamento sanitário. O estabelecimento foi autuado no valor de R$ 2.698,02 para cada infração, totalizando R$ 5.396,04.

A loja fica dentro do Mercadão de Jacarepaguá e foi aberta às 10h dessa quinta. Para a inauguração, a rede anunciou ofertas com "preço imbatível". Por ser considerada corresponsável pela aglomeração e por também não ter o licenciamento sanitário, a administração do centro comercial foi multada no mesmo valor.

Nas imagens que circula nas redes sociais, é possível ver funcionários do local enfileirados, antes da abertura da loja. "O pau vai quebrar. A hora é essa, heim rapaziada! The Walking Dead", um deles ironiza. "Não está de graça, não, mas olha isso", ele lembra. "O corona que lute", continua.

Procurada pelo O Dia, a Guarda Municipal disse que agentes da 7ª inspetoria (Praça Seca) estavam patrulhando o bairro quando perceberam a multidão na loja. Eles multaram o estabelecimento por aglomeração e fila.

"O responsável pela loja foi orientado pelos guardas municipais e o local será monitorado pela inspetoria, que cobre a região de Jacarepaguá", a corporação acrescentou, em nota.

Em nota, a Vigilância Sanitária informou que "a aglomeração foi controlada pela ação dos fiscais, que orientaram ainda que o estabelecimento corrigisse o acesso desordenado e diminuísse a concentração de clientes por metro quadrado, respeitando o distanciamento".

"A Vigilância Sanitária reforça que voltará ao local para fazer uma nova inspeção. Se novamente for constatado descumprimentos das medidas, o valor da multa poderá dobrar, e o estabelecimento poderá ser interditado".

Nesta sexta, a loja informou que implementou em sua rotina todos os cuidados em relação às normas de prevenção à pandemia de covid-19, como, por exemplo, limitação a 50% da capacidade de atendimento em todas as unidades, uso obrigatório de máscara de proteção e disponibilização de álcool em gel.

Porém, por ocasião da inauguração da filial da Taquara, ocorrida na quinta, "houve um acúmulo inesperado de pessoas, que logo foi controlado pela empresa, mediante organização de filas com o devido distanciamento social, controle de entrada em mais de um acesso à loja e em grupos restritos de pessoas, como demonstram as fotos anexas."

O estabelecimento finalizou dizendo que está a disposição para qualquer outro esclarecimento que se faça necessário. As informações são do O Dia.