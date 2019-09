Lojas Americanas tem vagas para estágio na Bahia; confira

A Lojas Americanas está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio em loja 2019 até o dia 14 de setembro. Com o programa, a companhia informa que busca formar o estudante para se tornar um futuro líder, assumindo a gestão de uma de suas lojas ao fim do período de estágio. Podem se candidatar alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias, Marketing e Publicidade e Propaganda com previsão de formatura de dezembro de 2019 a julho de 2020 e que possuam disponibilidade para estagiar por 30 horas semanais. A empresa tem vagas na Bahia.

Durante o estágio, que tem duração de até um ano, os estudantes serão desafiados constantemente e terão um intenso programa de desenvolvimento, que inclui uma imersão por todas as áreas da loja, para desenvolverem habilidades de gestão, interação com as rotinas do varejo e trabalho em equipe.

O processo seletivo para esta edição é predominantemente online. Os estudantes passarão pelas etapas de inscrição online, triagem curricular, vídeo entrevista, teste de perfil, entrevista com área de Gente e Gestão e, por fim, uma entrevista presencial com os futuros gestores.

As oportunidades são para capitais e cidades do interior de diversos estados, como Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, além do Distrito Federal.

Os selecionados terão a possibilidade de atuar em uma loja próxima à sua residência ou faculdade e contarão com salário compatível com o mercado e benefícios como seguro de vida, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, além de descontos em cursos de instituições parceiras e compras em qualquer unidade da Lojas Americanas e nos sites Americanas.com, Submarino e Shoptime.