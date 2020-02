Lore Improta deixa escapar vibrador em foto do closet

A dançarina e cantora Lore Improta fez uma foto para mostrar o look no sábado (1º), dentro do closet. Mas foi um objeto que acabou chamando atenção.

Na lateral da foto, era possível ver um vibrador roxo no closet da ex-namorada de Leo Santana. Segundo o Meia Hora, assim que percebeu o detalhe, Lore apagou a foto, mas as reproduções se eternizaram nas redes sociais.

(Foto: Reprodução)

O jornal diz que Lore ganhou o vibrador durante uma brincadeira com uma amiga, a influenciadora e hoje BBB Rafa Kaliman, no festival Vila Mix. Como a casa da loira está em reforma, o vibrador foi guardado no closet.

Esse ano, Lore vai participar do Carnaval do Rio e será um dos destaques de chão da Unidos do Viradouro. O tema esse ano é "Viradouro de Alma Lavada", com enredo em homenagem às Ganhadeiras de Itapuã.