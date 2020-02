Lourival Trindade toma posse como presidente do Tribunal de Justiça da Bahia

O desembargador Lourival Trindade tomou posse, nesta segunda-feira (3), como presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Ele foi chamado à mesa de honra às 11h e declarado por Augusto Lima, desembargador que ocupava a presidência desde novembro, presidente da Casa.

A cerimônia acontece no salão nobre do Fórum Ruy Barbosa e reúne, em média, 500 pessoas - entre autoridades, advogados e familiares de desembargadores - segundo estimativa da assessoria do TJ-BA.

Primeiro, o presidente em exercício assinou o livro de posse e logo depois, às 11h07, Lourival Trindade gravou sua rubrica. Augusto retornou, então, ao seu lugar na rotunda. Já na cadeira central, da presidência, Lourival lavrou a posse de toda a mesa diretora.

Antes, poucos depois das 10h, o presidente em exercício, Augusto Lima, saudou todos os 17 integrantes da mesa de honra e prestou contas da sua gestão. “O poder judiciário baiano está fazendo seu dever de casa e volta-se para a melhoria do serviço que presta do povo baiano”, disse.

O desembargador também elencou ações da última última gestão, citou mudanças na Casa - principalmente para facilitar o acesso à primeira e de transparência - e citou Gesivaldo Britto, presidente afastado em novembro do ano passado, suspeito de participar de um esquema de venda de sentenças, investigada pela Operação Faroeste, da Policial Federal. O discurso durou aproximadamente 50 minutos.

"Sinceramente, sou um homem que recusa o esquecimento. As palavras de agradecimento vem diretamente da minha alma, porque creio, evocando Mauro Quintana, que a palavra é inútil, se não vêm do coração", disse no início do pronunciamento.

“Gostaria de destacar outra série de realizações e todas as medidas de cunho administrativo, sobretudo aquelas desenvolvidas por Gesivaldo Brito, por uma questão de lealdade e também de justiça”, falou.

A família de Lourival Trindade ocupou as três primeiras fileiras à esquerda do salão nobre do Fórum. Entre as autoridades presentes, estão o governador do estado da Bahia, Rui Costa, o prefeito ACM Neto, o presidente da Assembleia Legislativa, Nelson Leal, e o ministro do Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres.

"No exercício do cargo, sei das dificuldades que me aguarda, mas não temo o desafio. Citando o poeta Fernando Pessoa: não tenho medo do desafio, aprendi a desafiar o desafio. Busco, incessantemente, práticas republicanas, que representam dever de todo homem público. Estamos conscientes de que vivemos tempos sombrios, em que vem acontecendo um desencantamento em relação a todos os poderes. Os cidadãos se encontram desalentados, principalmente numa sociedade em que a ética se transformou em uma palavra vazia, como se fora uma velharia", afirmou Trindade.