Luan Santana demite banda e funcionários em meio à crise do coronavírus

Em meio a crise de todos os setores, inclusive do setor cultural, por conta da pandemia do novo coronavírus, o cantor Luan Santana demitiu sua banda, equipe técnica e de produção. Ele seguiu a tendência de outros músicos, já que não há previsão do retorno dos shows.

Os funcionários eram contratados via CLT e o cantor alega que o desligamento permitira aos trabalhadores acesso ao seguro desemprego e outras medidas protetivas.

A expectativa é que, após o fim da pandemia e a normalização do mercado, os funcionários sejam recontratados. E

Em nota, a assessoria de imprensa do cantor confirmou a situação. “Os departamentos jurídico e administrativo de Luan Santana concluíram pela necessidade de encerrar os contratos com sua equipe de estrada, que envolve banda, técnicos e produção”, afirmaram.

Na nota, a assessoria de Luan ressaltou que o cantor, mesmo sem os shows, manteve os contratos por cerca de cinco meses e que a ideia é recontratar os 20 funcionários desligados: “Com a esperança e o desejo de que o mercado artístico-musical se normalize o mais rápido possível, informa o intuito de priorizar futura recontratação de pessoas que já integram sua equipe”.

Confira a nota na íntegra:

“Em razão da pandemia decorrente do novo coronavírus e da paralisação dos shows por tempo indeterminado, os departamentos jurídico e administrativo de Luan Santana concluíram pela necessidade de encerrar os contratos com sua equipe de estrada, que envolve banda, técnicos e produção.

Foram dispensados cerca de 20 colaboradores, que eram devidamente registrados e recebiam de acordo com a CLT. Foram garantidas todas as remunerações da equipe até 05 de agosto de 2020 e os acertos rescisórios compreendem todos os direitos previstos em lei, tais como férias, 13º salário, multa de 40% sobre o FGTS e entrega da documentação necessária para habilitação dos colaboradores no programa do seguro desemprego.

Vale ressaltar que Luan Santana manteve a equipe de estrada por cinco meses, apesar da total paralisação dos shows e da queda drástica de faturamento. E, com a esperança e o desejo de que o mercado artístico-musical se normalize o mais rápido possível, informa o intuito de priorizar futura recontratação de pessoas que já integram sua equipe.

