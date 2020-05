Luan Santana supera Justin Bieber e Rihanna em top 50 da Billboard

A live História, que durou mais de 8h e arrecadou 328 toneladas de alimentos, rendeu bons frutos a Luan Santana. Após a transmissão, realizada no dia 26 de abril, o artista apareceu na 28ª posição do ranking Social 50, da Billboard. A lista mede a popularidade de cantores e bandas, do mundo todo, em redes sociais.

Luan ultrapassou nomes famosos da música internacional, como Justin Bieber, Rihanna, Cardi B, entre outros. É a 5ª vez que ele figura no Social 50 global.

Ao todo, a live arrecadou R$ 370 mil, 328 toneladas de alimentos, dez toneladas de ração para animais, cinco toneladas de sacos para lixo, 72 mil máscaras, 52 mil frascos de álcool gel, entre outras doações, segundo o colunista Leo Dias, da Uol. Os itens estão sendo entregues pelo Brasil nas próprias carretas usadas por Luan Santana para levar a estrutura e equipamentos dos shows.