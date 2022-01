Luana Piovani comemora escapada de Pedro Scooby do paredão BBB 22: 'Que susto'

Luana Piovani voltou a comentar sobre o BBB 22 em suas redes sociais. A atriz comemorou que seu ex-marido, Pedro Scooby, escapou do paredão formado na noite deste domingo (23)

"Ai, gente, quatro horas da manhã. Está pensando que é fácil pegar a primeira luz do dia e me deixar gata? São duas horas de serviço. (...) Mas vim aqui dizer: o que que é isso? Ele foi salvo pelo Líder. Ah, meu Deus do céu", começa a atriz.

Por fim, Piovani agradece a Douglas Silva, que foi o responsável por escolher resgatar o surfista da berlinda. "Viva o Douglas, salvou. Salvou. Isso não é notícia para me fazer acordar quatro horas da manhã. Ô, inferno, primeira semana, que susto", admite.

Após ganhar inúmeros seguidores, que esperavam ansiosos pela reação da atriz à confirmação de Scooby no reality, Piovani deixou claro que não comentaria o programa e que nunca tinha acompanhado o 'BBB'. No entanto, desde o primeiro dia, Tadeu Schmidt manda 'recados' para Luana - que responde com bom humor. Ela, inclusive, 'cobrou' o apresentador no dia que não 'recebeu' beijo na edição ao vivo. " Tadeu mandou beijo para mim ontem ou já me esqueceu?", lamenta.

Já Scooby está se dando bem no jogo: além de ser salvo no Paredão, garantiu uma vaga no VIP da semana, com acesso ao Quarto do Líder. O surfista também virou meme na web após se mostrar 'perdido' no jogo e assumir que nunca havia assistido ao reality.