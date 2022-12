Luana Piovani critica Farofa da Gkay: 'Constrangimento'

A Farofa da Gkay, que começou na noite desta segunda-feira (5), em Fortaleza, tem gerado engajamento para vários influenciadores digitais que foram convidados. Além da pegação, ainda há fofocas que rolam nos bastidores e fora deles.

A atriz Luana Piovani aproveitou o engajamento da festa para criticar o evento mais comentado da semana. Segundo a ex-mulher de Pedro Scooby, a Farofa da Gkay seria um compilado de constrangimento.

Além do evento realizado no Nordeste, a artista também deu sua opinião sobre a carne de ouro que os jogadores da seleção brasileira experimentaram no Catar.

"Falando em acompanhamento de carne, e o churrasco de ouro, hein? Tem graça também fazer coisas sem que os outros saibam. Para que rir de quem come osso?", escreveu. O comentário de Luana Piovani também serviu para alfinetar não só os jogadores, mas também diversos famosos que estão no Catar experimentando a carne.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)