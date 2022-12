Luana Piovani desabafa sobre criação de Pedro Scooby aos filhos: 'Saco cheio de malandro'

A atriz Luana Piovani utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (27), para criticar o ex-marido Pedro Scooby pela criação que o surfista tem dado aos filhos do casal. Os dois têm três filhos, Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de seis.

Nos stories, Luana desabafou e disse não aguentar mais "passar pano para malandro", se referindo a Scooby. De acordo com a artista, o pai deu um celular de presente para cada um dos três filhos, e não mantém qualquer tipo de controle sobre o que os filhos consomem na internet.

"Conversando com os meus filhos, cada um ganhou o celular de Natal. Eu me preocupo para caramba com o que os meus filhos consomem, porque vejo o que o Dom consome e não são coisas saudáveis. O Pedro deixa o Dom assistir filmes adultos desde os 4 anos. Ele acha que violência e sexualidade é besteira", desabafou.

Luana disse que sugeriu o controle por parte de Pedro, e ele questionou se ele "queria mandar na casa dela". "Toda vez que ele não tem como argumentar, ele começa a me agredir. Estou de saco cheio de passar pano para malandro. Como ele pode achar que não tem problema nenhum a criança assistir o que quiser?", disse, através dos stories do Instagram.

"Como eu vou viver uma vida inteira tendo uma relação dessa? Respeito a gente só conquista se a gente dá, e ele me desrespeita na frente dos meus filhos. Ele desligou o telefone na minha cara", contou.

Luana disse ainda que talvez seja hora de resolver o caso na Justiça. A artista disse que "não tem como" deixar os filhos de férias com o marido durante 3 meses. Ela criticou ainda o tratamento que Pedro dá ao filho mais velho, de 10 anos.

"Pedro acha que Dom é o melhor amigo dele. Que ele tem 33 anos, e o Dom, 30."

O ex-casal está, atualmente, morando em Portugal, na cidade de Cascais. Pedro tem um relacionamento com a modelo Cintia Dicker, com quem teve uma filha na segunda-feira (26).