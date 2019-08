Luana Piovani engata romance com jogador de basquete de 23 anos

Foto: Reprodução/Instagram

Recentemente Luana Piovani celebrou a vida de solteira e garantiu estar "passando o rodo". E parece que a loira não está mentindo. De acordo com o blogueiro Leo Dias, a ex-mulher de Pedro Scooby, aos 42 anos, engatou um romance com o jogador de basquete Ofek Malka, de 23 anos.

Eles teriam se conhecido em Ibiza, no mês de julho. Atualmente o atleta está passando alguns dias em Portugal, onde Luana mora. Ambos foram vistos juntos saindo do hotel onde Ofek está hospedado.

A Leo Dias a atriz deu a entender que o 'affair' está rolando faz tempo. "Você tá atrasado, hein? Não tenho nada para te dizer não. Vocês têm a foto", disse, no conhecido tom sincero de Luana.

Ofek tem 1,80m e joga no Eltizur Yavne, um time de basquete com sede em Yavne, Israel. Eles jogam a segunda divisão de basquete do país.

Desde que terminou o relacionamento com Scooby, no início de março deste ano, Luana já viveu alguns pequenos romances, entre eles com Paulinho Vilhena, com quem já havia namorado e foi flagrada em um 'revival' em Portugal. A atriz também chegou a se envolver com um barman de São Paulo