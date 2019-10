Luana Piovani rebate críticas após vídeo polêmico: ''Não gostou? Come menos''

Duramente criticada nas redes sociais após uma entrevista em que reclamava da cobrança por manifestações políticas, Luana Piovani publicou um vídeo para esclarecer a afirmação que foi exibida até no programa Se Joga, que estrou essa semana na TV Globo. No vídeo que teve grande repercussão, Luana dizia que "dá muito trabalho ser cidadã no Brasil": “Eu tinha que postar da Amazônia, dos golfinhos... não sobrava nem tempo para postar uma foto minha de biquini”, disse a atriz.

Luana publicou um vídeo para se defender das críticas:

"Quase esqueço de falar do bafo que passou até no programa da Globo. A entrevista que dei para a minha querida Nina Lemos. Não vai ter jeito, enquanto eu tiver vida e der entrevistas vai ser isso... Povo todo vai se chocar, a metade vai amar, porque eu digo o que todo mundo quer falar e não tem coragem e assim vai indo a humanidade. Não me incomoda em nada as críticas. É o que eu tenho dito: Não gostou? Come menos", disse a atriz.

Luana, que se mudou para Portugal para morar com os filhos Tom, Liz e Bem, foi criticada por usuários de redes sociais que disseram que a atriz exagerava. “Tadinha da Luana Piovani”, comentou um seguidor. “Eu sei que eu como feminista devo amar todas as mulheres, mas a Luana Piovani eu vou ficar devendo, viu”, postou uma usuária via Twitter.

O vídeo que provocou a polêmica: