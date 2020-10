Luana Piovani testa positivo para a covid-19 pela segunda vez

A atriz Luana Piovani testou positivo uma segunda vez para a covid-19 e por isso manterá o isolamento social iniciado logo após o primeiro teste de confirmação. A própria atriz usou seu perfil no Instagram, neste domingo, 04, para avisar aos fãs que havia feito um segundo exame para confirmar a doença causada pelo novo coronavírus. Ainda segundo a postagem de Luana, seus filhos estão na casa do pai, Pedro Scooby, para evitar que sejam contaminados.

"Vocês viram que estou em cenário novo? Estou aqui na minha cozinha. Imagina para mim o que não foi poder sair do meu quarto? Ufa! As crianças foram lá para o Pedro (Scooby, ex-marido de Luana) e agora eu tenho minha casa só para mim e aí eu posso sair da minha gaiolinha, que virou uma jaulinha. Sei que está todo mundo curioso para saber a história do resultado e vim aqui dizer que bom que pelo menos agora estou com uma jaula, não só com uma gaiola, porque deu positivo. Deu positivo e eu fico mais uma semana nessa gaiola", escreveu a atriz na postagem.

Ainda segundo a postagem, Luana agradeceu o apoio de Scooby: "Pedro merece toda minha gratidão. O caos fica pior quando, além de afetar a você, ele esbarra em outros. Esse vírus impede meus miúdos de irem à escola e Scooby esteve fazendo a alegria deles todos esses dias de gaiola. Agora as crianças ficam com ele e a gaiola diminui de peso. Que bom poder tê-lo como parceiro e poder contar com você, foi sempre tão almejado esse dia e é hoje! Foto linda, de um momento lindo, com todas as pessoas especiais que me ajudam a cuidar dos meus anjos-sacis", declarou Piovani, que ilustrou a mensagem com uma foto do aniversário dos filhos gêmeos.