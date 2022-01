Lucas Araújo pede desculpas após trocar farpas com torcida do Bahia

Um dia depois de ter sido protagonista no empate do Bahia com o Unirb, por 1x1, na Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano, o volante Lucas Araújo usou as redes sociais para pedir desculpas pelas atitudes que teve durante o jogo.

O volante marcou o gol que deu o empate ao Bahia - após pegar rebote do pênalti que ele mesmo cobrou e viu o goleiro defender -, aos 51 minutos do segundo tempo. Mas na comemoração, Lucas Araújo correu em direção aos torcedores na arquibancada e bateu boca com alguns deles.

No seu perfil oficial, o jogador disse que não escolheu a melhor maneira para retrucar os xingamentos e cobranças que ouviu durante o primeiro tempo, quando estava no banco de reservas.

"Antes de qualquer coisa, quero pedir desculpas pela minha atitude no jogo de ontem, quando fui em direção a um torcedor após o nosso gol de empate", iniciou ele.

"O torcedor tem direito e razão de estar chateado conosco pelo rebaixamento na última temporada, do qual eu fiz parte, porém na noite de ontem estávamos precisando do incentivo e apoio que sempre veio da arquibancada. E foi apenas o que eu pedi, incentivo!", completou.

Lucas Araújo disse ainda que sabe da força da torcida no estádio e lembrou que esse ano se apresentou mais cedo com o objetivo de ajudar o tricolor na caminhada de volta à Série A.

"Sei que não escolhi a melhor maneira de fazer isso. Mas quero deixar claro que minha única e exclusiva intenção era pedir o incentivo das arquibancadas. Ano passado vi como vocês fazem a diferença positivamente nas nossas partidas".

"No início deste ano, entendi a importância de me apresentar mais cedo e fazer parte do grupo que iniciaria o campeonato baiano, com o foco de ajudar o Bahia nos objetivos do ano e principalmente para recolocar o Esquadrão na Série A", explicou.

Com o fim do time de transição, Lucas Araújo vai voltar a fazer parte do time principal, que treina sob o comando de Guto Ferreira. Recentemente o volante recebeu uma oferta do Remo, mas preferiu não se transferir para a equipe paraense.

Confira a nota de Lucas Araújo na íntegra:

"Antes de qualquer coisa, quero pedir desculpas pela minha atitude no jogo de ontem, quando fui em direção a um torcedor após o nosso gol de empate.

O torcedor tem direito e razão de estar chateado conosco pelo rebaixamento na última temporada, do qual eu fiz parte, porém na noite de ontem estávamos precisando do incentivo e apoio que sempre veio da arquibancada. E foi apenas o que eu pedi, incentivo!

Estava no banco de reservas durante o primeiro tempo e pude perceber o quanto boa parte dos atletas mais jovens estavam inseguros na partida por conta de alguns xingamentos e reclamações. Muitos estreavam na Fonte Nova como profissional.

Mesmo tendo apenas 22 anos, tenho um pouco mais de experiência como profissional do que alguns e minha intenção era ajudá-los, trazendo vocês para o nosso lado.

Sei que não escolhi a melhor maneira de fazer isso. Mas quero deixar claro que minha única e exclusiva intenção era pedir o incentivo das arquibancadas. Ano passado vi como vocês fazem a diferença positivamente nas nossas partidas.

No início deste ano, entendi a importância de me apresentar mais cedo e fazer parte do grupo que iniciaria o campeonato baiano, com o foco de ajudar o Bahia nos objetivos do ano e principalmente para recolocar o Esquadrão na Seria A.

Podem ter certeza que enquanto eu tiver a oportunidade de entrar em campo, deixarei a minha vida por esse clube. Vontade, trabalho e vibração nunca vão faltar.

Por fim, peço desculpa novamente pela maneira que reagi após o gol. A temporada está só começando e podem ter certeza que meu intuito junto de todo o grupo é evoluir e conquistar nossos objetivos para terminarmos 2022 sorrindo.

Um grande abraço"