Lucas Arcanjo diz que elenco está blindado à troca de técnicos

O posto de treinador do Vitória segue indefinido. O clube demitiu Ramon Menezes na semana passada e ainda não anunciou um novo profissional para o cargo. A derrota por 1x0 para o Vasco foi comandada pelo auxiliar técnico Ricardo Amadeu e tudo indica que ele seguirá à beira do campo no jogo contra o Cruzeiro, quarta-feira (11), às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Escolhido para conceder entrevista coletiva nesta segunda-feira (9), o goleiro Lucas Arcanjo garante que o elenco não está abalado pela indefinição técnica. "A gente não deixa os problemas extracampo entrarem no grupo. Somos bastante concentrados. Treinador, se vai trazer ou não, é com a diretoria. Estamos focados no nosso objetivo", afirmou o defensor.

"Nosso grupo está bastante motivado. Só não estamos conseguindo fazer gol. Estamos jogando bem, criando, mas a bola não está entrando. O professor Ricardinho tem toda a confiança do grupo, o apoio de todos. Se ele continuar, vamos jogar com raça. Se vier outro, da mesma forma", completou Lucas Arcanjo.

De olho no Cruzeiro, o elenco do Vitória realizou nesta segunda-feira um treino tático comandado por Ricardo Amadeu. Para a partida, o interino não poderá contar com os zagueiros Marcelo Alves e Wallace, que estão suspensos.

O Vitória faz o último treino preparatório na manhã de terça-feira (10) e viaja na sequência para Belo Horizonte. O Vitória é o 17º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 13 pontos, amarga a zona de rebaixamento. A equipe mineira soma 16 pontos e está em 15º lugar.

"Estamos jogando bem, tendo posse de bola. É só questão de conseguir a primeira vitória e ter uma sequência boa. Nosso foco é o jogo contra o Cruzeiro. Precisamos da primeira vitória para engrenar na competição", projetou Lucas Arcanjo.

O último triunfo do Leão na Série B do Brasileiro foi em 20 de julho, quando venceu a Ponte Preta por 1x0, no Barradão, na 13ª rodada.