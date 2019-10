Lucas Cândido treina e reforça o Vitória contra o Figueirense

O Vitória ganhou um reforço para o jogo contra o Figueirense, sábado (2), às 16h30, no Barradão. Recuperado de contusão, o volante Lucas Cândido está à disposição do técnico Geninho. Nesta quarta-feira (30), ele foi definitivamente entregue ao grupo e treinou normalmente.

Titular do Vitória da 14ª à 29ª rodada da Série B, Lucas Cândido não entra em campo há duas semanas. Ele se machucou no dia 15 de outubro, quando o Vitória empatou em 1x1 com o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse. A pancada que levou na coxa o tirou da derrota por 1x0 para o Londrina, no Barradão, e do triunfo por 2x1 para a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli.

"Fiquei um pouco ansioso, mas Deus sabe o que faz. Agora estou recuperado e espero participar do próximo jogo", avisa Lucas Cândido. "Estou numa crescente de recuperação, sem dor, desenvolvendo o trabalho no campo. Espero estar no jogo sábado para ajudar o Vitória", projeta.

O volante retorna em momento oportuno, já que o técnico Geninho não poderá contar com Léo Gomes. Expulso diante da Ponte Preta, o prata da casa irá cumprir suspensão automática.

O elenco rubro-negro treinou na Toca do Leão na manhã desta quarta-feira. A atividade contou com a participação do lateral esquerdo Chiquinho, que havia sido poupado no dia anterior. O Vitória treinará novamente na manhã de quinta, quando Geninho começará os ajustes táticos e fará simulações visando ao duelo com o Figueirense.

"Tem que ser uma final, não tem como escapar. Cada jogo, em casa ou fora, tentar impor o jogo, fazer o nosso melhor. Sabemos da importância desses jogos, tanto do Figueirense quanto do Brasil de Pelotas. Muito importante esses seis pontos dentro de casa. Manter a inteligência dentro do jogo para que não possamos sofrer nenhum gol imprevisto. Esperamos sair com o resultado positivo nesses dois jogos", afirma Lucas Cândido.

A partida contra o Brasil de Pelotas será na terça-feira (5), às 20h30, também no Barradão. Antes, o Leão precisa focar no Figueirense. A equipe catarinense é uma adversária direta na luta contra o rebaixamento, já que soma 32 pontos e é o primeiro time do Z4, na 17ª colocação. O Vitória soma 36 pontos e está no 15º lugar.

"Com certeza vai ser muito importante ganhar. Não podemos deixar passar. Essa é a oportunidade que a gente tem. É agora ou nunca", determina o jogador.