Lucas Chumbo é o quarto eliminado do No Limite

A tribo Carcará perdeu a Prova da Imunidade pela segunda semana seguida e precisou eliminar um integrante. Após se sentir mal com gastrite e ser atendido pela equipe médica, Lucas Chumbo pediu aos companheiros que votassem nele:

“O que a gente está vivendo está me deixando cada vez mais frágil. Pensando em mim e na minha saúde eu quero pedir para sair. Nunca tinha desistido de nada na minha vida, mas hoje, quando a gente for para lá para o Portal, podem votar em mim e falando que é pela minha saúde”, pediu o surfista.

O grupo atendeu ao pedido do surfista. Ele foi o mais votado pela tribo e o quarto eliminado do No Limite.

“Família, minha energia está toda com vocês. Quando aceitei esse convite era a realização de um sonho, de estar vivendo No Limite mesmo e buscando vitórias. Todo momento que estive aqui foi muito intenso e gratificante para mim. Além de um autoconhecimento gigante que estou levando para a minha vida, foi uma experiência que eu não trocaria por nada!”, disse na saída.