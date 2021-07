Lucas Pondé lança financiamento coletivo para gravação de novo single

O compositor e contrabaixista Lucas Pondé abriu um financiamento coletivo para custear a gravação de uma nova música, Linda Star. Depois de 20 anos de carreira com bandas e acompanhando outros músicos, o artista fez a estreia na carreira solo com a canção Temperança, que rendeu a ele uma dupla indicação ao prêmio Profissionais da Música, com cerimônia marcada para acontecer em agosto em Brasília. Clique aqui para ajudar.

Lucas explica como surgiu a nova música. “É uma canção de amor inspirada na relação com minha esposa. Ela é pesquisadora e foi morar um tempo em Portugal, para um período de experiência na Universidade de Coimbra. Então a canção retrata essa mistura de sentimentos vivenciados por um casal, que precisa lidar com a distância”, revela.

O financiamento coletivo foi a melhor forma encontrada para viabilizar o projeto, diz, falando também das dificuldades dos músicos na era digital. “Ao mesmo tempo em que o avanço da tecnologia facilitou o processo de produção musical e ampliou as possibilidades de divulgação com o surgimento das plataformas de streaming, existe um desafio que precisa ser enfrentado que é o de valorização dos compositores, músicos, produtores musicais e artistas", acredita, defendendo uma remuneração mais justa.

A meta do financiamento coletivo é arrecadar o valor de R$ 5 mil que será destinado ao pagamento dos estúdios de gravação, mixagem e masterização, dos músicos, técnicos e engenheiros de som envolvidos no processo. “Não importa o valor, doe para nascer uma canção de amor”, convoca o artista.

Pondé começou a carreira com a banda Los Baganas, em 1998, dividindo palco ao longo dos anos com artistas como seu irmão Rafael Pondé, Serginho do Adão Negro, no Projeto Reggae dos Amigos, o carioca Luís Carlinhos, os brasilienses do In Natura e os baianos Lutte e Ricardo Reina.