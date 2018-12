Lucas Ribeiro e Ramires são convocados para Sul-Americano sub-20

O zagueiro Lucas Ribeiro, do Vitória, e o meia Ramires, do Bahia, foram convocados pelo técnico Carlos Amadeu para disputar o Sul-Americano sub-20, que será realizado em janeiro, no Chile.

A convocação foi feita nesta quinta-feira (13), e os treinamentos já começam na próxima segunda (17) e vão até 13 de janeiro, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), com folgas para Natal e Ano Novo. A lista contém 23 jogadores, sendo Lucas e Ramires os únicos de times do Nordeste. O centroavante tricolor Júnior Brumado, que chegou a ser chamado para amistosos, foi preterido por Lincoln, do Flamengo, e Papagaio, do Palmeiras. O time paulista é o que mais cedeu jogadores, seis.

Destaque da geração, o atacante Vinícius Júnior não foi liberado pelo Real Madrid. O mesmo aconteceu com o meia-atacante Paulinho, do Bayer Leverkusen e ex-Vasco.

Lucas Ribeiro tem 19 anos e estreou na equipe principal do Vitória no dia 23 de agosto, em derrota contra o Flamengo, no Maracanã, pela 20ª rodada. Firmou-se como titular e só saiu do time por motivo de suspensão ou convocação para amistosos da própria seleção sub-20. Disputou 16 partidas.

Ramires, 18 anos, estreou no dia 5 de setembro, no triunfo de 2x0 sobre o Sport, na Fonte Nova. As boas atuações fizeram ele tomar a posição de Vinícius, destaque tricolor no primeiro semestre. Fez 17 jogos e marcou dois gols. Devido ao surgimento repentino, ele não foi chamado por Amadeu em nenhum outro período da preparação, que teve nove amistosos e dois jogos-treino.

O Brasil estreia no Sul-Americano no dia 19 de janeiro, contra a Colômbia. Em seguida enfrentará a Venezuela, o Chile e a Bolívia. Todos os jogos serão em Rancágua.

Os jogos da primeira fase são disputados com um dia de intervalo entre eles, ou seja, o Brasil entrará em campo nos dias 19, 21, 23 e 25. Caso fique entre os três primeiros do Grupo A, a seleção brasileira se classifica para o hexagonal final, no qual todos se enfrentam para decidir o campeão em pontos corridos.

Os quatro primeiros disputarão o Mundial sub-20, na Polônia, e os três primeiros jogarão também o Pan-Americano, em Lima, no Peru. Veja a lista de convocados:

Goleiros:

Brazão - Cruzeiro

Hugo - Flamengo

Phelipe - Grêmio

Defensores:

Carlos - Corinthians

Emerson - Atlético-MG

Luan Candido - Palmeiras

Lucas Ribeiro - Vitória

Thuler - Flamengo

Vitinho - Cercle Brugge

Vitão - Palmeiras

Walce - São Paulo

Meio-campistas:

Alan - Palmeiras

Gabriel Furtado - Palmeiras

Gabriel Menino - Palmeiras

Igor -São Paulo

Luan - São Paulo

Marcos Antonio - Estoril

Ramires - Bahia

Atacantes:

Lincoln - Flamengo

Jonas Toró - São Paulo

Marquinhos Cipriano - Shaktar Donetsk

Rafael Papagaio - Palmeiras

Rodrygo - Santos