Luciano do 'BBB 22' recebe proposta para fazer pornô gay

Primeiro eliminado do "BBB 22", Luciano Estevan,pode estar seguindo novas vias de carreira. Após criar uma conta no site OnlyFans, o rapaz teve um vídeo íntimo vazado, o que despertou atenção de um ator da indústria pornográfica. Em publicação do site de fofocas Pheeno, no Instagram, o brasileiro Diego Sans, estrela do pornô gay, comentou: "E ae, Luciano, bora um feat?".

O ex-BBB curtiu o comentário e comentou com um emoji de timidez. Antes do "BBB 22", Luciano trabalhava como ator em uma série de vídeos infantis para o YouTube. No entanto, foram as curtidas em conteúdo pornográfico em redes sociais que instigaram o público antes da estreia.

Luciano, que foi conhecido por afirmar que queria ser famoso a todo custo, criou uma conta no site adulto eno final de março e já fez pelo menos oito publicações por lá. Para ter acesso, o interessado precisa desenblsar a quantia mensal de US$ 13 (cerca de R$ 60).

"Meu nome é Luciano Estevan. Sou ator, modelo, digital influencer e Ex-Big Brother Brasil 22. Eu amo a liberdade", diz o ex-participante da casa mais vigiada do Brasil. "Quero usar meu onlyfans como uma forma de compartilhar mais da minha vida profissional e pessoal, de outro ponto de vista. Mais importante ainda, quero compartilhar boas vibrações e promover uma mente aberta".