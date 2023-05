Luciano Huck exibe SBT dentro do Domingão e viraliza na web

A noite deste domingo (21) no Domingão com Huck não teve apenas a Dança dos Famosos e a Lata Velha. O apresentador Luciano Huck conseguiu agitar as redes sociais ao começar a atração com imagens do SBT, a concorrência da Globo.

Isso porque, na semana passada, em conversa ao SBT Rio, uma mulher foi entrevistada pelo repórter Fabiano Martinez e revelou ser fã do Huck. Identificada como Cremilda, a mulher acabou sendo convidada para fazer parte do programa da Globo.

"Nesta última semana, uma imagem do SBT viralizou", disse o apresentador. Em seguida, ele chamou pela mulher que estava na plateia e a abraçou, agradecendo pela presença da grande fã.

Nas redes sociais, os fãs e internautas elogiaram a atitude do contratado da Globo. "Admiro tanto a humildade dele", disse um seguidor. "Luciano, você proporcionou uma grande alegria à dona Cremilda", elogiou outro.