Luciano Szafir fará nova cirurgia após sequela complicada da terceira covid-19

O ator e apresentador Luciano Szafir já mostrou que é guerreiro quando o assunto é covid-19. Ele foi infectado três vezes pelo vírus e passou por algumas cirurgias devido às sequelas, como a inserção de uma bolsa de colostomia, operação para reconstrução do intestino e a retirada da bolsa.

Em conversa à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o ex-marido de Xuxa salientou que sua maior vontade no momento é poder viver sem dores. "Só quero parar de sentir dor, poder dar uma caminhada e jogar bola com os meus filhos", comentou.

Ele também explicou que, em novembro, fará uma nova cirurgia na região da perna para colocar uma prótese. Com dores devido a artrose, Szafir lamentou não poder ficar tanto tempo em pé em espetáculos e eventos, já que o corpo fica dando sinais de cansaço.

"Só falta resolver a questão da perna. A Covid acelerou um processo de artrose. Isso me faz sentir dor e dificulta a minha mobilidade. Recentemente, por exemplo, me viram de cadeira de rodas no aeroporto e recebi muitas ligações de pessoas preocupadas. O que houve naquele dia foi que eu participei de um evento e fiquei muito tempo em pé. Aí não teve jeito, comecei a sentir muita dor. Eu ainda estou com limitações, mas a cirurgia vai resolver isso", explicou.

Em novembro de 2021, o ator fez uma aparição na São Paulo Fashion Week usando uma bolsa de colostomia, deixando os telespectadores surpresos com a coragem. "Desfilar na @spfw e conscientizar as pessoas sobre a importância do uso de uma bolsa de estomia foram as minhas metas realizadas no dia. Há muito tempo que eu já planejava isso e esta surpresa no desfile foi pensada em todos os detalhes", escreveu no Instagram.

[embed]]