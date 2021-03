Ludhmila Hajjar vai recusar oferta para ser ministra da Saúde, diz colunista

Após surgir a notícia que o atual ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, não deve seguir no cargo, o nome da cardiologista Ludhmila Hajar apareceu como mais forte da disputa pela sucessão. Após uma reunião neste domingo (14), envolvendo a médica, Jair Bolsonaro e pessoas da equipe do presidente, Hajjar deve negar a oferta.

Segundo o colunista Lauro Jardim, de 'O Globo', a recusa oficial deve ser feita ainda nesta segunda-feira (15).

A conversa entre as partes no encontro foi boa, porém algumas arestas, principalmente referentes à questões políticas, impediram a parceria. Em um vídeo que foi divulgado nas redes sociais e mostrado ao presidente, a médica aparece conversando com Dilma Rousseff.

Ludhmila também diverge completamente de Bolsonaro e seus apoiadores no assunto pandemia: ela é a favor do isolamento social e contra o "tratamento precoce", por exemplo.