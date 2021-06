Ludmilla chama Samantha Schmütz de revoltada e defende Juliana Paes

A polêmica após os comentários da atriz Juliana Paes sobre a CPI da Covid ganhou mais um capítulo. Desta vez, a cantora Ludmilla falou sobre as declarações da atriz Samantha Schmütz, que criticou Paes. No Twitter, Ludmilla disse que já foi criticada pela atriz e comediante após cantar em uma festa para 500 pessoas no Copacabana Palace, no Rio, no mês passado. Apesar de diversas imagens de aglomeração, a festa não foi considerada irregular pela prefeitura do Rio de Janeiro.



"Gente, não viaja. Aquela atriz (Samantha) que tá revoltada com o mundo, xingando geral e botando a culpa em todos, já me atacou também. E eu só queria ter a tranquilidade e paciência da Juliana Paes para responder alguém. O que é que tem de errado nisso? C*ralho, tá difícil a Internet. Eu estou chocada”, escreveu Ludmila.



Uma das melhores amigas do humorista Paulo Gustavo, que morreu no mês passado, vítima de covid-19, Samantha Schmütz tem criticado o governo federal por conta da lentidão na vacinação, e pedido posicionamento de artistas sobre a situação sanitária e política do país. "Gente, quem não tá falando, não é porque tá em cima do muro. É porque tá do outro lado do muro mesmo, o lado que dá vergonha de tá. Por isso silencia", foi uma das mensagens compartilhadas recentemente pela atriz, assim como um "Guia do Influencer alienado".