Ludmilla denuncia racismo após ser chamada de 'macaca' em premiação; assista

Nem o sucesso de Ludmilla, eleita Melhor Cantora do Ano, impediu uma manifestação racista durante a entrega do Prêmio Multishow, na terça-feira (29). A artista, que chegou a ser vaiada durante a premiação, fez um desabafo na tarde desta quinta (31) ao compartilhar um vídeo em que é possível ouvir alguém gritando "macaca" pelo menos duas vezes, enquanto ela caminhava para receber o troféu.

"Alguém me chama de macaca no vídeo, mas não sabemos quem foi a pessoa exatamente", lamenta a artista.

"Cara, até quando isso? Olha, as coisas, pra mim, e eu acho que pra maioria dos brasileiros, nunca foram fáceis. E com preconceito e julgamentos pelo tom de pele, vocês só complicam as coisas", desabafou.

Lud ainda mandou um recado para os racistas no texto que acompanha o vídeo publicado em suas redes sociais.

"A vontade de diminuir é tanta que não pensam nas consequências dos seus atos. Eu só queria deixar bem claro para vocês, racistas, que além da Justiça ser lenta, aqui as pessoas que praticam racismo comigo ainda não terem sido punidas, isso não significa que a cobrança nunca vai chegar, ou que ela está longe disso”, comenta ela.

“Ainda bem que eu tenho meu Deus e uma família que não me deixa desmoronar diante dos racistas. A cobrança de vocês uma hora vai chegar”, concluiu a melhor cantora do ano.

Polêmica com Anitta

Na plateia, fãs de Lud e da também funkeira Anitta se dividiram, após uma polêmica envolvendo a música ‘Onda Diferente’, de composição da primeira, mas que também envolveu uma participação da segunda em um clipe.

No dia da premiação, a cantora Ivete Sangalo, que cantou 'Onda Diferente' no Rock in Rio, parabenizou Ludmilla dizendo que ela é "cantora mesmo", no que chegou a ser enxergado por fãs como uma indireta a Anitta. Na conversa com a baiana, também rolou um convite para Ludmilla cantar no Carnaval de Salvador do ano que vem. Assista.